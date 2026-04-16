Gabbia: "Tutta la squadra vuole Allegri al Milan, speriamo rimanga"

Il difensore del Milan esprime la forte volontà del gruppo di proseguire con l'attuale allenatore, sottolineando l'importanza del suo carisma e della sua gestione. Dichiarazioni sulla vicinanza dei tifosi e sulla gestione delle critiche post-sconfitta.

Allegri è un fuoriclasse, tutti noi all'interno del gruppo lo pensiamo. Possiede una gestione dei momenti, sia quelli belli che quelli brutti, che definirei incredibile. Ha la capacità innata di sapere sempre quali leve toccare per motivare il gruppo. Naturalmente, poi sta a noi che scendiamo in campo cercare di assimilare al meglio le sue richieste e tradurle in prestazioni. Tuttavia, è stata una figura di importanza cruciale per noi quest'anno. L'intero gruppo è entusiasta e profondamente felice di lavorare con lui e con tutto il suo staff. La sua influenza positiva è tangibile e sentita da ogni singolo giocatore. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la sua figura. È la dimostrazione di un ambiente sano e coeso.

Il futuro del mister è oggetto di accesi dibattiti in questi giorni, ma la volontà della squadra è chiara e unanime. Quanto vorremmo la sua permanenza al Milan? È il desiderio più profondo di tutta la squadra, non è una mia opinione isolata. Ora parlo a nome di tutto il gruppo: siamo tutti ultra felici del mister e la nostra speranza più grande è che possa rimanere con noi per moltissimo tempo a venire. Tuttavia, siamo professionisti e sappiamo che in questo momento la cosa più importante sono i risultati, perché sono questi a determinare ogni cosa nel mondo del calcio. Dobbiamo continuare a seguirlo con dedizione assoluta, fare tutto al 100% delle nostre capacità, e siamo convinti che poi tutto andrà per il verso giusto e per il meglio. La nostra concentrazione è rivolta al campo e alle prestazioni, il resto si vedrà.

Il difensore ha poi voluto sottolineare con forza come la squadra abbia sempre percepito e ricevuto un grande sostegno dal pubblico. Ha ricordato le bellissime serate vissute insieme, sia nelle partite casalinghe che in quelle in trasferta, sottolineando il legame speciale che si è creato con i tifosi. Ha ammesso con sincerità che, dopo una sconfitta cocente come quella subita la domenica precedente, i fischi del pubblico siano una reazione del tutto normale e comprensibile, una risposta emotiva alla delusione. Si è detto perfettamente d'accordo con la posizione espressa da Rabiot in merito: secondo il pensiero di Gabbia, infatti, chiunque fosse stato sostituito in quel preciso contesto della partita avrebbe ricevuto lo stesso trattamento da parte del pubblico, segno tangibile che la contestazione non era assolutamente indirizzata individualmente a Leão, ma bensì alla prestazione della squadra nel suo complesso, a un momento negativo collettivo. Ha poi ribadito con fermezza l'impegno totale e la determinazione del gruppo nel voler riconquistare appieno il supporto dei tifosi e riportarli dalla loro parte. Ha evidenziato con orgoglio come quest'anno il loro supporto sia stato ininterrotto e costante, rendendo il club quello con il maggior numero di presenze allo stadio in assoluto, un dato che parla da sé. Infine, ha concluso il suo intervento ringraziando sentitamente i sostenitori per il loro incrollabile appoggio e assicurando con convinzione che la squadra continuerà a mettere tutto il cuore e tutta la grinta possibile in ogni partita, per renderli orgogliosi di noi e del nostro impegno.





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