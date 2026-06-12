Gabby Zappia: dal sangue in gravidanza alla diagnosi di cancro al colon stadio 4, la sua battaglia contro il tumore

Una madre di tre bambini racconta la sua odissea medica: sintomi ignorati durante la gravidanza, diagnosi tardiva di cancro al colon in stadio avanzato e un percorso di cure intenso tra interventi, chemio e recidive. La sua storia evidenzia ritardi nel sistema sanitario e la sfida di conciliare malattia e maternità.

La storia di Gabby Zappia, 37 anni, madre di tre bambini, è un esempio di come i sintomi di una malattia grave possano essere trascurati, specialmente durante la gravidanza e nei primi mesi di maternità.

Tutto è iniziato al sesto mese della sua terza gravidanza, quando ha notato sangue nelle feci. L'ostetrica l'ha rassicurata, attribuendo il sintomo alle emorroidi, un disturbo comune in gravidanza. Nonostante il sanguinamento sia persistito e peggiorato, fino a richiedere una corsa in ospedale il giorno prima del parto, i medici non hanno approfondito, concentrandosi solo sul benessere del feto. Dopo la nascita del bambino, Zappia ha dovuto affrontare una lunga attesa di tre mesi per una visita gastroenterologica.

Solo a dicembre 2024, sei mesi dopo il parto, è arrivata la diagnosi scioccante: cancro al colon in stadio 4, con una massa grande quanto una palla da baseball che ostruiva quasi completamente l'organo. Non aveva precedenti familiari, e si è chiesta se il suo aspetto curato e il suo comportamento solare abbiano portato i medici a sottovalutare la gravità dei suoi sintomi. La derivazione successiva ha mostrato metastasi al fegato, confermando lo stadio avanzato.

Il percorso terapeutico è stato intenso e articolato: un intervento di resezione colonica, l'inserimento di un port per la chemio, cicli di chemioterapia e immunoterapia, una resezione epatica con ablazione e l'installazione di una pompa per somministrare la chemio direttamente al fegato. Nonostante le difficoltà, tra dolori ossei e sintomi influenzali, Zappia ha cercato di mantenere la normalità per i suoi figli, senza mancare alle loro esigenze quotidiane.

A settembre 2025, dopo la fine della chemio, ha suonato il campanello che segna la fine delle cure, senza segni di malattiaattivi. Purtroppo, tre mesi dopo una PET ha rivelato una recidiva. Dopo un secondo intervento robotico al fegatofine 2025, una risonanza magnetica ha mostrato un nuovo tumore, portando a un terzo intervento nel marzo 2026. Ad aprile 2026, gli esami del sangue non hanno mostrato segni di malattia, ma il percorso è ancora segnato da incertezze.

Zappia sottolinea l'importanza di concentrarsi su ciò che si può controllare e racconta come abbia dovuto affrontare non solo la malattia, ma anche il peso della maternità durante le cure, tra bisogni dei bambini e la necessità di essere presente. La sua esperienza evidenzia criticità nel sistema sanitario, come la sottovalutazione dei sintomi in pazienti che non appaiono 'malati', ritardi nelle visite specialistiche e la complessità di gestire una diagnosi tardiva di cancro avanzato.

Ora, nonostante le recidive, continua a lottare, sostenuta dalla famiglia e dalla consapevolezza che ogni giorno senza segni di malattia è una vittoria





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