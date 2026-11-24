Gabriel Félix è morto a 29 anni durante una partita di calcio. La compagna Isabelle Abreu condivide le commoventi lettere lasciata dal giovane influencer per la piccola Amelie.

Gabriel Félix, noto modello e influencer brasiliano di 29 anni, ha perso la vita giovedì 19 novembre durante una partita di calcio con gli amici. Il giovane è stato soccorso dai paramedici e trasportato in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. La sua compagna, Isabelle Abreu, ha confermato la notizia nei giorni successivi.

La tragica scomparsa durante l'attività sportiva

La morte di Gabriel Félix è avvenuta mentre partecipava a una partita di calcetto insieme a un gruppo di amici. Il modello è stato soccorretto dai paramedici presenti sul campo e trasportato d'urgenza in ospedale. I medici hanno tentato di salvare la sua vita, ma senza successo. La causa esatta del decesso non è ancora stata accertata e saranno necessari ulteriori approfondimenti da parte delle autorità.

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La notizia è stata condivisa sui social media da Isabelle Abreu, anche lei content creator e madre di sua figlia Amelie, che ha tre anni. Gabriel, con un profilo da 3 milioni di follower, era molto conosciuto soprattutto in Brasile grazie ai suoi video che spaziavano dalla moda alla vita familiare.

La storia d'amore tra Gabriel e Isabelle

Isabelle Abreu, conosciuta online anche come Xsbel, ha condiviso un messaggio commovente sui social. Ha scritto: "Non so come iniziare questo messaggio, non avrei mai pensato di dover scrivere di questo. Gabriel è morto la scorsa notte. È difficile trovare le parole per descrivere quello che stiamo passando. Provo un dolore che non avrei mai immaginato di provare". La coppia si era conosciuta online nel 2020 grazie a un amico in comune. Già l'anno successivo, nel 2021, erano andati a vivere insieme, coronando poi il loro amore con la nascita della piccola Amelie, che oggi ha tre anni.

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La coppia aveva pianificato un futuro insieme. Nel luglio del 2025, durante una vacanza in Italia sulle Dolomiti, Gabriel aveva chiesto ad Isabelle di sposarlo. La coppia era già alle prese con i preparativi per le nozze. Isabelle ha descritto il loro amore come eterno, promettendo di portare avanti la memoria di Gabriel attraverso la loro figlia.

Le lettere inedite di Gabriel a sua figlia

Isabelle Abreu ha deciso di condividere con il mondo le parole scritte da Gabriel nel passato, in particolare una lettera dedicata alla loro figlia Amelie. La lettera, scritta il 5 ottobre 2024, era indirizzata alla bambina che all'epoca aveva soltanto un anno e stava muovendo i suoi primi passi. Gabriel scrisse: "Il mondo è il tuo parco giochi. Cerca di essere sempre gentile, dai valore al viaggio e non soltanto alla meta".

Nel testo, il giovane papà ripercorreva i momenti felici e anche quelli difficili, ricordando alla bambina che sarebbe stata sempre "la più meravigliosa e incredibile delle sue creazioni". Queste parole offrono un'intima visione della personalità di Gabriel e del suo profondo amore per la famiglia. La lettera è diventata un testimonianza della sua saggezza e del suo desiderio di lasciare un segno positivo nella vita di sua figlia.

Il dolore di Isabelle e la richiesta di privacy

Isabelle Abreu ha pubblicato anche una seconda lettera, dedicata a Gabriel. Ha scritto: "Ti prometto di amarti fino all'ultimo respiro. Ti prometto di prendermi cura di Amelie e farò di tutto per essere qui e vedere nostra figlia crescere sana e forte. Conoscerà il nostro amore e saprà quanto suo padre l'amava più di ogni altra cosa al mondo". Ha aggiunto che l'addio di Gabriel era stato bellissimo e che la sua eredità sarebbe continuata attraverso di loro.

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La compagna ha ringraziato i seguaci per l'affetto dimostrato e ha chiesto di tutelare la privacy e il dolore della famiglia. Isabelle ha spiegato: "Vi chiedo, per favore, di rispettare questo momento così delicato. Stiamo ancora cercando di capire tutto quello che è successo e abbiamo bisogno di tempo e privacy per elaborare questo dolore. Grazie per tutto l'affetto e l'amore che avete sempre dimostrato alla nostra famiglia". La coppia è seguita con affetto dai media brasiliani e dall'ufficio stampa della coppia, che confermano la gravità della situazione e la necessità di riservatezza.