Gabriele Cirilli: 'Ognuno di noi ha una forma di depressione latente'

Il comico ha condiviso il suo passato buio e ha parlato della sua esperienza personale con la depressione. Ha sottolineato il ruolo della moglie e ha parlato di una nuova occasione che gli è stata utile per ricominciare a lavorare.

Il comico Gabriele Cirilli ha condiviso il suo passato buio, soffrendo di depressione e isolamento. Secondo lui, ognuno di noi ha una forma di depressione latente, e i più sensibili la sviluppano.

Cirilli ha raccontato di aver trascorso giorni sul divano, mentre sua moglie usciva per lavoro, e di aver combattuto la depressione con la fede e l'aiuto della moglie. Una nuova occasione, una pubblicità con Nancy Brilli, gli è stata utile per ricominciare a lavorare. Cirilli ha anche parlato di un'esperienza spirituale, in cui gli è apparso un angelo custode in una chiesa a Roma.

Il suo racconto vuole trasmettere speranza a chi è in un tunnel difficile e sta cercando una via d'uscita





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