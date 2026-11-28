L'ex assessore Gabriele Giottoli ha ordinato il rimozione della propria vettura parcheggiata illegalmente su un marciapiede di Perugia, assumendosi le responsabilità.

La vicenda riguarda un'auto parcheggiata illegalmente su un marciapiede a Perugia, che ha ostacolato il transito di carrozzine e passeggini. La segnalazione è arrivata dai residenti locali, che hanno condiviso la fotografia della situazione in una chat di quartiere. L'immagine è diventata virale sui social media, portando all'identificazione del proprietario del veicolo. Si tratta di Gabriele Giottoli, un ex assessore comunale con una lunga esperienza nelle istituzioni locali. La comunità ha espresso forte disappunto per la mancanza di rispetto delle regole stradali e di convivenza civile.

Gabriele Giottoli assume la responsabilita' della violazione

Gabriele Giottoli ha riconosciuto pubblicamente l'errore commesso durante la gestione del parcheggio. Dopo aver identificato l'auto bloccante, il dirigente ha ammesso di aver lasciato il veicolo in quella posizione per scaricare la spesa. Ha chiarito di aver poi dimenticato la vettura nel punto esatto, creando un danno alla mobilità dei cittadini. Le reazioni online sono state immediate e severe, con diversi utenti che hanno denunciato la scorrettezza. Non mancano le minacce di contattare la polizia municipale per sanzionare la violazione.

Also read Gabriele Parpiglia smentisce Chiara Ferragni: 'Ti parlavo, non ti attaccavo'

Forum Nuova Mobilita' Umbria condanna il parcheggio selvaggio

La pagina Facebook Perugia sosta selvaggia, gestita da Forum Nuova Mobilità Umbria, ha raccontato i dettagli dell'accaduto. L'associazione ha sottolineato che l'essere un ex pubblico ufficiale aggrava la percezione del gesto. Tuttavia, hanno aggiunto che non si tratta dell'unico caso di parcheggio irregolare nella zona. La loro dichiarazione mira a mantenere una prospettiva oggettiva sull'incivilità diffusa. Hanno invitato alla responsabilità individuale senza generalizzare eccessivamente il singolo caso.

Gabriele Giottoli ordina la rimozione coattiva del mezzo

Gabriele Giottoli ha deciso di prendere provvedimenti concreti per risolvere immediatamente il problema. Non potendo spostare personalmente l'auto, poiché si trovava fuori città in quel momento, ha attivato una soluzione alternativa. Ha contattato un carro attrezzi per la rimozione forzata del suo veicolo dal marciapiede. Ha stabilito di farsi carico interamente di tutte le spese associate al servizio di rimozione. Questo intervento ha reso nuovamente libero il passaggio pedonale per i residenti.

Advertisement

Il ruolo di Forum Nuova Mobilita' Umbria nella risoluzione

La presenza di Forum Nuova Mobilità Umbria nella narrazione pubblica ha dato peso istituzionale alla questione. La loro voce ha aiutato a distinguere tra la singola svista e un problema sistemico di mobilità. Hanno confermato che la risoluzione rapida è stata attuata dal diretto responsabile della violazione. La comunità ha apprezzato la velocità con cui il disagio è stato rimosso. L'intervento ha dimostrato che l'azione diretta può essere più efficace della sola denuncia formale.

Conseguenze sociali e ripristino della normalita' urbana

La vicenda si è conclusa con il ripristino della piena fruibilità del marciapiede. La rimozione immediata ha evitato ulteriori inconvenienti per le famiglie con bambini o disabilità. Gabriele Giottoli ha inviato scuse formali per la leggerezza dimostrata nella gestione del parcheggio. Ha definito l'episodio una mancanza grave che non dovrebbe verificarsi in una città attenta alla vivibilità. L'episodio serve da monito per tutti i cittadini sull'importanza di non ostruire le zone pedonali.