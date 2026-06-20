Gabriele Martini, il pirata della strada si costituisce dopo l'incidente mortale in Versilia

Un diciassettenne perde la vita in un incidente stradale tra scooter e auto sul lungomare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il conducente dell'auto, fuggito, si è costituito: è un uomo in villeggiatura nella zona. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e le responsabilità. Altri fatti di cronaca e spettacolo nel riepilogo.

Gabriele Martini , il pirata della strada si costituisce: svolta nelle indagini sulla morte del 17enne in Versilia. Il giovane ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in seguito a un violento schianto tra lo scooter su cui viaggiava e un'automobile sul lungomare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Il conducente del veicolo, dopo l'impatto, si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Mentre un altro 18enne, probabilmente passeggero o secondo motociclista, rimane ricoverato in condizioni critiche, le autorità hanno compiuto un significativo passo avanti nelle indagini.

Dopo una giornata di controlli straordinari nella zona, il principale sospettato, un uomo originario di Catania ma domiciliato in Canton Ticino e residente a Trezzano sul Naviglio, in villeggiatura in Versilia, si è costituito spontaneamente fermando una volante della polizia impegnata in pattugliamenti intensificati a Forte dei Marmi, dichiarando: Quello di stamani sono io. La tragedia si è consumata tra le tre e le quattro del mattino in via Roma, nel tratto che segna il confine tra i due comuni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, due giovani stavano percorrendo la strada a bordo di uno scooter quando è avvenuto lo scontro con l'auto. L'impatto è stato fatale per Gabriele Martini, deceduto nonostante l'intervento immediato dei soccorritori del 118, giunti con le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Lido di Camaiore, che hanno solo potuto constatarne il decesso.

Il ferito grave, invece, è stato trasportato all'ospedale di Cisanello a Pisa, dove si trova ancora ricoverato. Le indagini, avviate subito dopo l'incidente, hanno permesso di raccogliere nei giorni successivi elementi decisivi che hanno portato al fermo del presunto autore dell'investimento.

Ora l'inchiesta dovràarticolare con precisione la dinamica dello schianto, verificare il comportamento del conducente nei minuti successivi all'urto e accertare eventuali responsabilità penali. parallelamente, altri fatti di cronaca e spettacolo hanno caratterizzato le ultime ore: Achille Lauro ha fatto una comparsa a sorpresa all'Olimpico durante il concerto di Geolier, duettando in napoletano e infiammando il pubblico. Un incendio è divampato in un resort a Santo Domingo, causando la fuga panica dei turisti verso la spiaggia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha replicato a Donald Trump, definendosi allibita per le affermazioni del presidente americano riguardo a presunte suppliche dell'Italia. A Roma, i lavori per il termovalorizzatore a Santa Palomba hanno portato alla luce i resti di un'antica strada. Si continuano a seguire le vacanze di Dua Lipa e Callum Turner, dalla Sicilia a Roma con un bacio davanti alla Fontana di Trevi.

Infine, l'Italia è stretta nella morsa dell'anticiclone africano, con caldo intenso giorno e notte e temporali improvvisi, in un'ondata di calore che secondo le proiezioni potrebbe durare ancora a lungo. Sui palinsesti Rai, Salvo Sottile sostituirà Infante a Ore 14, mentre Brumotti e Eleonora Daniele avranno spazi in prima serata. Il musicista Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha mostrato il suo attico a Roma con vista panoramica.

La vicenda dell'attrice Daveigh Chase, ritrovata in pessime condizioni, ha riacceso i riflettori sui rischi delle droghe





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