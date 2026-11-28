Gabriele Parpiglia smonta le accuse di Chiara Ferragni: dichiara di non aver mai scritto articoli diffamatori contro l'imprenditrice. La verità su Fedez e l'incontro mancato.

La controversia generata dal nuovo documentario dedicato a Chiara Ferragni ha raggiunto un punto di non ritorno con la diretta replica di Gabriele Parpiglia. La giornalista ha deciso di sfatare pubblicamente una delle叙述 più discusse del film, dimostrando di essere la figura anonima citata dall'influencer.

Ricostruzione dei fatti e contestazione

Gabriele Parpiglia, una delle firme più note nel giornalismo italiano, ha utilizzato la propria newsletter per rispondere direttamente a Chiara Ferragni. La giornalista ha smontato la versione fornita dall'imprenditrice digitale riguardo ai tentativi di organizzare un incontro con Selvaggia Lucarelli.

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Nel documentario, Ferragni aveva affermato di non stimare la persona tramite cui le era stato richiesto l'incontro. Questa stessa fonte era stata descritta come una figura che scriveva articoli diffamatori quasi ogni giorno nei giorni precedenti la proposta. Parpiglia ha identificato chiaramente se stessa in questa descrizione anonima.

La giornalista ha sottolineato di non aver mai utilizzato alcun codice o riferimento velato per celare la propria identità. Ha ricordato esplicitamente di aver avuto un rapporto diretto con Ferragni in quel preciso periodo storico, smentendo categoricamente l'idea di essere una fonte ostile o anonima.

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La distinzione tra critica e attacco personale

Gabriele Parpiglia ha chiarito con fermezza che i suoi articoli non miravano ad attaccare la persona di Chiara Ferragni o la sua situazione personale. Il bersaglio delle sue critiche era esclusivamente l'ex marito, Fedez. La giornalista spiegava di aver percepito la creazione di una macchina mediatica abnorme da parte di Fedez.

Secondo la ricostruzione di Parpiglia, questa macchina era destinata a fare del male e a disintegrare molte persone, compreso lo stesso giornalista. La critica era quindi circoscritta alla strategia di comunicazione di Fedez e non alla vita privata di Ferragni. Questo punto è cruciale per comprendere le dinamiche del conflitto.

La giornalista ha aggiunto di aver successivamente deciso di scusarsi con Fedez. Questa decisione è stata presa solo dopo aver scoperto la versione dei fatti realmente accaduta. Parpiglia ha voluto sottolineare come la sua posizione sia cambiata in base alla disponibilità di nuove informazioni veritiere.

Impatto sul rapporto pubblico e prossime mosse

La replica di Gabriele Parpiglia lascia una responsabilità precisa sulle spalle di Chiara Ferragni. L'influencer è stata accusata di nascondersi dietro l'anonimato e di umiliare pubblicamente una persona riconoscendone l'identità solo ora. Parpiglia ha ricordato di non aver mai scritto di Ferragni in modo negativo.

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Gabriele Parpiglia ha anche notato che l'eventuale incontro con Selvaggia Lucarelli poteva essere organizzato in autonomia. Non era necessaria alcuna intermediazione da parte di terzi per facilitare il dialogo tra le due figure pubbliche. La mancanza di tale tentativo è rimasta un punto fermo nella narrazione di Parpiglia.

Al momento attuale, Chiara Ferragni non ha fornito alcuna risposta ufficiale alla newsletter di Parpiglia. Si ipotizza che la mancanza di replica sia dovuta alla difficoltà di contrastare i dettagli storici forniti. Il dibattito sull'etica giornalistica e sulle dinamiche relazionali pubbliche continua a crescere.