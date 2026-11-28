Il giornalista Gabriele Parpiglia replica aspramente a Chiara Ferragni nel documentario. Sfatando le accuse di diffamazione, dichiara di aver avuto un rapporto diretto con l'imprenditrice digitale, contestando la versione fornita.

La polemica generata dal nuovo documentario dedicato a Chiara Ferragni ha raggiunto un nuovo e inaspettato picco. L'imprenditrice digitale ha citato un incontro mai avvenuto con la giornalista Selvaggia Lucarelli , menzionando un intermediario la cui identità rimaneva volutamente oscura nel filmato. Questa omissione ha permesso a un protagonista delle cronache rosee di rivendicare la propria presenza e di offrire una versione dei fatti radicalmente diversa.

La replica di Gabriele Parpiglia

Ha deciso di intervenire direttamente Gabriele Parpiglia , giornalista esperto di intrattenimento, attraverso la sua newsletter personale. Il tono del suo messaggio è stato deciso e fermo. Egli ha contestato immediatamente le affermazioni di Chiara Ferragni , dichiarando che quella figura non nominata era proprio lui. Parpiglia ha sottolineato come in quel periodo storico avessero un rapporto diretto e che lei abbia dimenticato questa dinamica relazionale.

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Negoziazione incontri Selvaggia Lucarelli

La disputa ruota attorno alla proposta di un possibile progetto con Selvaggia Lucarelli . Chiara Ferragni aveva affermato che l'unica richiesta di incontro era giunta tramite una persona che non stimava e che scriveva articoli diffamanti. Parpiglia ha chiarito che, sebbene abbia mediato, il suo obiettivo non era attaccare l'imprenditrice. Egli ha precisato di aver minimamente toccato la sua persona, concentrandosi invece sulla critica verso Fedez .

L'ostilità verso Fedez e i contenuti editoriali

Secondo quanto riportato da Parpiglia, la sua critica giornalistica era indirizzata specificamente al marito di Chiara Ferragni . Il giornalista sosteneva che Fedez avesse azionato una "macchina abnorme" capace di danneggiare molte persone, inclusi se stesso. Questa distinzione è fondamentale per comprendere la dinamica editoriale dell'epoca, separando la critica al partner dalla valutazione personale dell'influencer.

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Riconciliazione e versione alternativa

Parpiglia ha rivelato di essersi poi ricreduto sulle posizioni verso Fedez . Una volta ascoltata la versione dei fatti di quest'ultimo, il giornalista ha ammesso di aver scoperto come erano andate realmente le cose. Ha specificato di aver chiesto scusa direttamente a Fedez , evidenziando un percorso di revisione critica che contrasta con la narrazione di malizia proposta da Chiara Ferragni nel documentario.

Assenza di comunicazioni ufficiali

Al momento, Chiara Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta a questa replica. Il giornalista ha definito la sua strategia di nascondimento dietro l'anonimato come una forma di umiliazione ingiustificata. La palla ora torna nel campo dell'imprenditrice digitale, che per ora mantiene il silenzio, lasciando aperta la questione pubblica sul corretto resoconto della storia.