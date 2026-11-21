L'autrice Gabriella Dal Lago conquista il premio iO Donna 2026 con il romanzo "Giorni futuri". La cerimonia si terrà a Milano il 26 novembre 2025.

L'autrice Gabriella Dal Lago è stata proclamata vincitrice del premio iO Donna 2026, un riconoscimento letterario di grande prestigio che celebra le protagoniste femminili della narrativa contemporanea. La decisione finale è stata presa da un voto congiunto che ha coinvolto la Giuria delle Libraie, la redazione della rivista iO Donna e i lettori del portale, confermando la forza narrativa dell'opera "Giorni futuri". Questa vittoria si inserisce nel contesto dell'appuntamento culturale che si terrà a Milano il 26 novembre, dove l'evento di premiazione sancirà ufficialmente l'arrivo della nuova eroina letteraria dell'anno.

Il trionfo del romanzo "Giorni futuri"

Il romanzo "Giorni futuri" di Gabriella Dal Lago è stato scelto perché racconta una storia di rancore e perdono, intrecciata lungo il filo di una giovinezza narrata sotto l'emozione dell'amicizia. L'opera offre un ritratto preciso e realistico, scritto con parole appassionate, in cui i lettori possono facilmente specchiarsi nelle vicende dei personaggi. La trama segue le vicende di quattro adolescenti, Ironicamente definite "le Sante", che si affacciano sulla vita nella provincia italiana degli anni Novanta.

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Queste protagoniste affrontano desideri, primi amori e inquietudini, condividendo quella sensazione tipica della giovinezza secondo cui il futuro è ancora tutto da inventare. Tuttavia, la narrazione non ignora le difficoltà: arrivano le delusioni, i rancori, le parole che feriscono e quelle che non si riescono a pronunciare. Eppure, qualcosa continua a tenere unite queste donne, anche quando la distanza sembra averle separate per sempre, mostrando come il legame possa sopravvivere alle prove più dure del tempo.

L'impatto emotivo e la scrittura di Dal Lago

La scrittura di Gabriella Dal Lago è stata elogiata per la sua capacità di restituire le sfumature dei sentimenti senza idealizzarli, creando un'emozione intensa per il lettore. Il testo esplora come le relazioni possano essere attraversate dalla rivalità, dall'incomprensione e dalla fatica, ma può anche diventare il luogo in cui riconoscersi, perdonarsi e trovare la forza per ricominciare. Questo approccio autentico ha permesso al romanzo di distinguersi tra le altre protagoniste selezionate e raccontate dalle libraie della giuria, mettendola in una posizione di vantaggio competitivo.

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Tessa, il personaggio principale, svetta tra le altre eroine per la sua capacità di incarnare il dolore per una figlia perduta e la paura di non riuscire a proteggere la nipote. Questa combinazione di vulnerabilità e resilienza risuona profondamente con il pubblico, che vede nelle sue lotte uno specchio delle proprie esperienze emotive. L'opera dimostra che non esiste un unico modello di eroina, ma tanti modi di esercitare il coraggio, di scegliere per sé e di opporsi a un destino apparentemente già scritto.

Cerimonia di premiazione e contesto culturale

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 26 novembre alle 18.30 presso Edra-Palazzo Durini, situato in via Durini 24 a Milano. L'evento si inserisce nell'ambito di BookCity Milano, una manifestazione culturale di rilievo che attira appassionati di lettura da tutta Italia. Giulia Baldelli, protagonista della serata, incontrerà l'autrice Gabriella Dal Lago per scoprire più da vicino la genesi del romanzo e per lasciarsi coinvolgere dalle parole delle sue protagoniste.

Durante l'evento, verranno proposte letture sceniche che daranno voce alle emozioni e ai personaggi del libro, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e partecipativa. Questa occasione permette di comprendere meglio come nasca un'eroina letteraria, un tema che è stato approfondito anche con il contributo di quattro scrittrici e uno scrittore invitati a riflettere sulla materia. L'iniziativa conferma l'importanza della narrativa femminile nel panorama culturale contemporaneo, celebrando donne diverse per epoca, carattere e destino.

Le eroine in finale e la diversità delle storie

Le eroine letterarie in finale nel 2026 sono donne diversissime tra loro, che sfidano le convenzioni, cercano l'indipendenza e affrontano temi complessi come la guerra, la solitudine, l'amore e la perdita. Le storie selezionate dimostrano come non esista un unico modello di eroina, ma tanti modi di esercitare il coraggio. Ognuna di queste narrative porta con sé qualcosa di universale e profondamente contemporaneo, riflettendo le sfide e le speranze di un'ampia fetta della popolazione femminile.

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Il voto congiunto delle libraie, della redazione di iO Donna e dei lettori ha quindi selezionato un romanzo che incarna perfettamente questi valori, premiato non solo per la qualità letteraria ma anche per la sua capacità di generare empatia e riflessione. La vittoria di Gabriella Dal Lago rappresenta un riconoscimento meritato per un'opera che unisce passione, realismo e profonda umanità, fissando un nuovo punto di riferimento per la narrativa italiana contemporanea.