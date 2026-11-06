Gabriella Giandelli torna a fumare con Beatrice Zerbini: poesia visiva inedita

È morto Tinto Brass, regista leggendario del cinema erotico italiano

È scomparso a Roma intorno alle ore 10.30 il celebre regista Tinto Brass, noto in tutto il mondo per aver trasformato il cinema erotico in un linguaggio personale, ironico e provocatorio. Nato a Milano nel 1933, Brass è stato una figura centrale e anticonformista della settima arte italiana, distinguendosi per la sua capacità di sfidare i tabù morali e le convenzioni sociali attraverso un'estetica inconfondibile basata sulla libertà del corpo e sull'analisi della sessualità. La famiglia, composta dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice, ha comunicato la notizia e ha annunciato che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. La sua carriera, iniziata con film sperimentali e poi consolidata con capolavori erotici, lo ha reso uno degli autori italiani più conosciuti a livello internazionale.