Gadi Eisenkot chiamato dal Presidente Herzog per formare il governo israeliano

Il presidente Isaac Herzog invita il ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot a formare il nuovo governo israeliano dopo le elezioni inconclusive, aprendo scenari politici complessi.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha formalmente invitato Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, a tentare la formazione del nuovo governo nazionale. Questa decisione arriva a seguito delle elezioni politiche tenutesi il 27 ottobre 2026, che non hanno prodotto una vittoria schiacciante per il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu e il suo partito Likud. L'annuncio ufficiale è stato diffuso da un portavoce della Presidenza sabato, confermando a Eisenkot il diritto di essere il primo a provare a riunire la coalizione necessaria per governare il Paese.

La sfida parlamentare di Eisenkot

Eisenkot, leader del partito Yashar, si trova ad affrontare un percorso parlamentare estremamente difficoltoso per ottenere la maggioranza di 61 seggi necessaria nella Knesset, che conta 120 membri. La sua attuale coalizione, composta da Yashar, il partito di centro-destra Together guidato da Naftali Bennett, e il partito Israel Our Home di Avigdor Lieberman, detiene complessivamente 48 seggi. Per raggiungere il quorum costituzionale, Eisenkot dovrà negoziare attivamente con altre forze politiche, inclusa la possibilità di contare sul supporto esterno o interno dei partiti arabi.

Also read Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare il governo israeliano

Il ruolo dei partiti arabi e delle opposizioni

Uno degli scenari discussi prevede che la coalizione di Eisenkot possa contare sul sostegno esterno dei due partiti arabi, Ra'am e la Lista Comune, che insieme dispongono di 19 seggi. Questo gruppo misto arriverebbe a totalizzare 67 seggi, un numero sufficiente per sopravvivere a mozioni di sfiducia. Tuttavia, questa opzione si scontra con la forte opposizione interna: Avigdor Lieberman ha esplicitamente escluso la formazione di un governo minoritario con partiti arabi, e lo stesso Netanyahu ha condotto una campagna focalizzata sulla delegittimazione di tale alleanza. Solo il partito The Democrats ha espresso pubblicamente il proprio sostegno all'inclusione dei partiti arabi nel governo.

Advertisement

Negoziati con i partiti ultra-ortodossi

Un'altra via potenziale per Eisenkot passa attraverso i due partiti ultra-ortodossi, United Torah Judaism e Shas, che detengono collettivamente 13 seggi. Un accordo con questi gruppi porterebbe il blocco di Eisenkot a 61 seggi, garantendo una maggioranza stretta ma sufficiente. La principale barriera a questo accordo risiede nella questione del servizio militare obbligatorio, che tradizionalmente esenta gli studenti dei seminari ultra-ortodossi. Eisenkot e Lieberman hanno criticato aspramente queste esenzioni, sebbene Lieberman abbia mostrato una certa disponibilità al compromesso, affermando che non si può avere tutto. United Torah Judaism non ha dato nessun endorsement post-voto, mentre Shas ha sostenuto Netanyahu.

Scenari futuri e responsabilità di Netanyahu

Eisenkot ha a disposizione 42 giorni per provare a formare il governo. In caso di fallimento, il compito passerà verosimilmente a Benjamin Netanyahu, il cui Likud è emerso come il partito più grande con 53 seggi, diminuiti rispetto ai 64 originali della precedente coalizione. Netanyahu potrebbe tentare di frammentare l'opposizione acquisendo membri dei partiti della coalizione avversaria. Se entrambi i tentativi fallissero, la Knesset nominerebbe un altro candidato, con una scadenza globale per tutto il processo di formazione di circa 100 giorni. In alternativa, un governo di unità nazionale con il Likud rimane l'ultima opzione remota, possibile solo in caso di stallo prolungato o emergenze internazionali come nuovi conflitti con l'Iran.