Gadi Eisenkot incaricato di formare governo Israele deadline 28 giorni

Il presidente Herzog affida a Gadi Eisenkot la missione di formare il nuovo esecutivo israeliano entro 28 giorni. Analisi delle sfide politiche e dei possibili alleati per la stabilità nazionale.

Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha formalmente assegnato a Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, il delicato incarico di costituire il prossimo esecutivo nazionale. Questa decisione arriva in un momento cruciale per la stabilità politica dello Stato, dove la necessità di una governante solida si fa sempre più pressante. Eisenkot dispone di un termine perentorio di 28 giorni, stabilito dalla Legge fondamentale, per presentare un nuovo gabinetto che sia in grado di garantire una maggioranza stabile alla Knesset. Nel caso in cui il processo richiedesse ulteriori tempistiche, il Capo dello Stato ha la facoltà di estendere questo termine di un massimo di altri 14 giorni.

La posta in gioco per la democrazia israeliana

Durante la cerimonia ufficiale tenutasi a Gerusalemme, Gadi Eisenkot ha sottolineato che questo rappresenta uno dei momenti più delicati nella storia della democrazia israeliana. Il nuovo primo ministro designato ha dichiarato esplicitamente che lo Stato ha un disperato bisogno di un governo stabile e ha chiesto a tutti i soggetti politici di collaborare per formare un esecutivo rappresentativo dell'intera nazione, indipendentemente dalle precedenti alleanze. Eisenkot ha ribadito che settantaquattro parlamentari hanno espresso chiaramente la sfiducia nei confronti dell'attuale governo e della sua guida, confermando la volontà popolare di un cambiamento immediato e concreto.

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Il leader di Yashar ha inoltre affermato di impegnarsi a fondo per formare un governo di emergenza nazionale, definendo l'unità non come una semplice merce di scambio politico, ma come un valore supremo basato sulla vera collaborazione. Ha sottolineato che la situazione attuale è probabilmente la più complessa e fragile dalla fondazione dello Stato, rendendo necessaria una risposta rapida e unitaria. Le sfide legate ai fronti di guerra aperti e gli obiettivi non ancora raggiunti richiedono una leadership in cui i cittadini possano riporre totale fiducia, allontanando le crisi istituzionali.

Tensioni tra Yashar e Yisrael Beytenu

Le trattative per la composizione della nuova coalizione sono già complesse, specialmente per quanto riguarda le posizioni del partito Yisrael Beytenu guidato da Avigdor Lieberman. I due leader, Gadi Eisenkot e Avigdor Lieberman, sono attesi a un incontro imminente con l'obiettivo di risolvere le divergenze sulla formazione del governo e di coordinare l'agenda parlamentare del cosiddetto "blocco del cambiamento". Questo incontro si svolgerà il giorno prima dell'insediamento ufficiale della nuova Knesset, segnando una tappa fondamentale per evitare il caos politico.

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Il principale punto di attrito risiede nella posizione di Avigdor Lieberman, che ha escluso categoricamente il sostegno a qualsiasi governo di minoranza o a un esecutivo che dipenda dai partiti guidati da esponenti arabi. Questa posizione rigida restringe notevolmente le opzioni disponibili per Gadi Eisenkot, che deve trovare un percorso parlamentare sostenibile. Al contempo, Lieberman ha mostrato disponibilità a negoziare con i partiti ultraortodossi, una svolta significativa rispetto alla sua storica opposizione, ma questa inversione ha suscitato accuse di ostacolare gli sforzi di Eisenkot per ambizioni personali.

Sfide costituzionali e profilo del nuovo leader

Gadi Eisenkot, nato a Tiberiade il 19 maggio 1960, affronta un compito senza precedenti in quanto primo capo di Stato Maggiore di origine Mizrahi, proveniente dalla grande comunità di ebrei mediorientali. A 66 anni, dopo quarant'anni di servizio nell'esercito israeliano, Eisenkot rappresenta anche un simbolo di rottura con le élite di origine europea che storicamente hanno dominato la politica del paese. La sua famiglia operaia di immigrati ebrei marocchini lo porta a comprendere appieno le dinamiche sociali ed etniche che attraversano la società israeliana.

Le opzioni strategiche attualmente sul tavolo includono la formazione di un governo di minoranza con il sostegno esterno dei partiti arabi, che dispongono complessivamente di 19 seggi, oppure la creazione di una coalizione con i partiti ultraortodossi. Un'ulteriore possibilità resta la nascita di un governo di unità nazionale che coinvolga il premier uscente Benjamin Netanyahu. Tuttavia, la storia terrà a mente chi collaborerà per salvare Israele in questo momento di emergenza, evitando bloccaggi politici dettati da interessi personali o ideologici rigidi.