Gadi Eisenkot incaricato di formare governo israeliano

Isaac Herzog affida a Gadi Eisenkot l'incarico. L'ex capo di stato maggiore si oppone allo Stato palestinese ma punta a rimuovere Netanyahu dalla scena politica.

Il Presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente affidato all'ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot l'incarico di formare un nuovo governo. Questa decisione segna un momento cruciale per la storia politica recente di Israele, ponendo l'ex generale al centro delle trattative per la creazione di una maggioranza parlamentare stabile nella Knesset. La scelta di Herzog riflette un tentativo di rompere l'attuale stallo politico, cercando di sostituire la coalizione guidata da Benjamin Netanyahu con una nuova configurazione di potere.

Contesto storico e vincoli politici

Eisenkot si presenta agli elettori come l'antitesi di Benjamin Netanyahu, differendo nettamente per personalità e approccio gestionale. Tuttavia, la sua visione politica presenta continuità piuttosto che rotture radicali con il passato. È possibile escludere che si verifichi una svolta paragonabile a quella del 1992, quando i Laburisti guidati da Yitzhak Rabin sconfissero il Likud di Shamir. Nel 1993, Rabin aveva stretto la mano di Yasser Arafat sul prato della Casa Bianca durante la firma degli accordi di Oslo.

Also read Gadi Eisenkot chiamato dal Presidente Herzog per formare il governo israeliano

Sebbene Rabin e Eisenkot condividano un passato militare come generali e una linea dura contro gli avversari, il contesto geopolitico è profondamente mutato. La politica israeliana si è spostata significativamente verso destra, rendendo improbabile un ritorno alle politiche di compromesso territoriale degli anni Novanta. La questione di uno stato palestinese rimane un nodo irrisolto, con Eisenkot che si oppone esplicitamente alla sua nascita, eliminando dalla discussione qualsiasi alternativa diplomatica significativa su questo fronte.

Consenso contro Netanyahu e riforme illiberali

Il principale elemento di consenso attorno a Gadi Eisenkot è l'obiettivo di allontanare Netanyahu e la sua coalizione di estrema destra dal potere. Questo desiderio di cambiamento non trova accordo solo tra i partiti di governo tradizionali, ma coinvolge anche i partiti arabi, che potrebbero garantire un appoggio esterno cruciale alla nuova formazione governativa. L'ex generale ha preso nette distanze dai tentativi di Netanyahu di imporre riforme illiberali al sistema politico israeliano, definendo tali mosse come una minaccia alla democrazia dello Stato.

Advertisement

Eisenkot ha inoltre espresso forte opposizione alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, definendo gli autori di tali atti come "terroristi". La fine della complicità dei soldati israeliani in queste azioni, cresciute esponenzialmente negli ultimi mesi, costituirebbe un segnale concreto di cambiamento nel rapporto tra l'esercito e le popolazioni civili. Questa posizione mira a ristabilire un certo ordine e rispetto delle procedure, pur mantenendo una ferma difesa degli interessi di sicurezza nazionale dello Stato ebraico.

Politica estera e impatto regionale

Nonostante la posizione interna dura, Gadi Eisenkot intende invertire la tendenza negativa dell'immagine di Israele a livello internazionale. Consapevole del drammatico peggioramento della reputazione dello Stato negli ultimi tre anni, l'ex militare cerca di riallacciare i rapporti con l'Europa e con l'opinione pubblica statunitense, diventata profondamente ostile verso le politiche governative recenti. La strategia mira a superare l'idea di un Israele isolato, paragonato a una Sparta dei tempi moderni.

La gestione del conflitto con Hamas a Gaza rimarrà invariata, senza alcuna diminuzione dell'offensiva militare. La posizione di Eisenkot su questo tema è aggravata dal fatto che suo figlio è stato ucciso durante i combattimenti successivi all'inizio del conflitto. Questo elemento personale rende la sua linea dura non solo una questione di policy, ma un impegno emotivo profondo. La futura stabilità dipenderà anche dalle dinamiche regionali, inclusi gli scontri con Iran, Hezbollah e gli Houthi.

Prospettive future e alleanze

Le prossime settimane definiranno se un governo guidato da Gadi Eisenkot vedrà effettivamente la luce. La formazione della coalizione potrebbe includere ultranazionalisti come Avigdor Lieberman e partiti arabi, uniti dall'obiettivo comune di liberarsi di Netanyahu ma senza compromessi su tutte le questioni. Se questo scenario si realizzerà, il seguito politico sarà tutto da scrivere, influenzato dalla nuova situazione negli Stati Uniti dopo le elezioni di metà mandato.

Advertisement

La presenza o assenza di Netanyahu e dei suoi alleati di estrema destra determinerà quanto profondamente diverso sarà l'Israele del futuro. La storia valuterà fino a che punto le intenzioni di Eisenkot si tradurranno in riforme sostanziali. L'esito di queste trattative avrà implicazioni durevoli sulla democrazia interna, sulle relazioni internazionali e sulla sicurezza regionale, definendo il corso degli eventi per i prossimi anni.