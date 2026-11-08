Gadi Eisenkot ottiene mandato da Herzog per formare governo Israele

L'ex comandante militare israeliano Gadi Eisenkot ha ricevuto il mandato presidenziale per formare un nuovo governo, affrontando elezioni paralizzate e ostacoli complessi.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente affidato a Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, il mandato per formare un nuovo governo il 8 novembre 2026. Questa decisione segue le elezioni generali del 27 ottobre, che hanno lasciato il paese in una situazione di stallo politico senza una maggioranza chiara in seno alla Knesset.

Eisenkot ha dichiarato domenica di voler lavorare per costituire un governo ampio il più rapidamente possibile. Tuttavia, il suo percorso verso il potere rimane incerto dopo che le consultazioni con tutti i partiti non hanno prodotto una soluzione immediata. Herzog ha sottolineato di aver dato a Eisenkot la prima opportunità, riconoscendo il suo sostegno tra la maggioranza dei legislatori per le sue capacità di formare un'ampia coalizione.

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Eisenkot ha descritto la situazione come straordinaria complessa, definendo Israele in uno stato di emergenza che si avvicina a un punto di non ritorno. Ha affermato che la democrazia israeliana attraversa un momento vulnerabile, minacciato da pericoli esterni e sfide interne. In un incontro alla residenza presidenziale a Gerusalemme, Herzog ha citato la minaccia di un attacco dall'Iran, la necessità di progredire verso la pace a Gaza e i negoziati in corso con il Libano e altri vicini regionali.

Strategie di Coalizione e Ostacoli

Le potenziali vie per Eisenkot verso il potere includono diverse opzioni, tutte caratterizzate da ostacoli formidabili. La prima opzione prevede la formazione di un governo di minoranza con il sostegno di partiti arabi su questioni chiave. La seconda consiste nell'accordo con partiti ultra-ortodossi, contro i quali Eisenkot e i suoi alleati si sono opposti in passato. La terza opzione è la creazione di un governo di unità nazionale con il Primo Ministro in carica, Benjamin Netanyahu.

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Eisenkot ha chiarito che convocherà tutti i partiti che soddisfano i suoi principi fondamentali. Questi includono il riconoscimento di Israele come stato ebraico e democratico, il dovere del servizio nazionale per tutti per rafforzare le forze di difesa e il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica. Il suo obiettivo è distruggere la capacità militare e di governo di Hamas, mantenendo al contempo una visione chiara per la sicurezza futura del paese.

Conseguenze Elettorali e Prossimi Passi

Il partito di Netanyahu, Likud, ha vinto il maggior numero di seggi come partito singolo con 27 seggi nella Knesset da 120 membri. Tuttavia, la più ampia coalizione religiosa e nazionalista di Netanyahu ha ottenuto solo 53 seggi in totale, rimanendo ben al di sotto della maggioranza dei 61 seggi necessaria per governare. Il partito Yashar di Eisenkot è emerso come il secondo partito più grande con 21 seggi, mentre la sua coalizione di quattro partiti guidati da ebrei, spaziando dal centro-sinistra alla destra, ha vinto solo 48 seggi.

Due partiti che rappresentano la minoranza araba di Israele hanno ottenuto un senza precedenti 19 seggi, rendendo cruciale il loro potenziale supporto per qualsiasi governo. Eisenkot ora ha 28 giorni, più una possibile proroga di 14 giorni, per completare il processo. Se fallisce, Netanyahu riceverà probabilmente la sua occasione per formare un governo. In caso di nuovo insuccesso, potrebbero essere indette nuove elezioni.

Reazioni e Posizioni Opposte

Netanyahu ha invocato un governo di unità di tutti i partiti sionisti per preservare lo stato ebraico, senza indicare se sia disposto a servire sotto la leadership di Eisenkot. Ha affermato che questa è la volontà del popolo e la necessità del momento, escludendo esplicitamente un governo di coalizione con gli arabi, che costituiscono il 21% della popolazione. Questa posizione rende più difficile il compito di Eisenkot nel cercare un ampio supporto parlamentare.

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Una possibile complicazione aggiuntiva deriva dalla posizione di un leader dell'opposizione, Avigdor Lieberman del partito Israel Our Home. Lieberman ha escluso un governo di unità con Netanyahu o un governo di minoranza con il sostegno di partiti arabi. Tuttavia, ha ammorbidito la sua posizione sul sedere insieme a partiti ebrei ultra-ortodossi, purché accettino di sostenere una legge per cui gli uomini ultra-ortodossi prestino servizio militare.

Lieberman ha dichiarato che, data la realtà attuale, per evitare ulteriori elezioni e porre fine all'era Netanyahu non c'è altra scelta che prendere decisioni difficili e risolvere le questioni dove è possibile flessibilità e terreno comune. Eisenkot ha espresso la convinzione che sia possibile e giusto formare un nuovo governo rapidamente, uno che vincerà una grande maggioranza nella Knesset, affrontando le sfide immediate e garantendo la stabilità nazionale.