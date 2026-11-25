I Democratici di sinistra sospendono i negoziati con il partito di Gadi Eisenkot, complicando la formazione del governo in Israele dopo le elezioni di ottobre.

La formazione di un nuovo governo in Israele ha subito un duro colpo martedì 24 novembre 2026, quando il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, ha affrontato una nuova complessità politica. Una fazione di sinistra, guidata dal Partito Democratico, ha ufficialmente sospeso i negoziati di coalizione con Eisenkot. Questa decisione arriva in un momento critico del processo post-elettorale, aumentando l'incertezza sul futuro dell'esecutivo. La mossa complicava significativamente la già difficile strada di Eisenkot per spodestare l'attuale Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Dettaglio della rottura con i Democratici

La decisione di interrompere le trattative è stata annunciata dai Democratici poco dopo che il partito Yashar di Eisenkot dichiarava di aver raggiunto un accordo di coalizione con una fazione di destra. Tale accordo era considerato fondamentale per il leader Yashar al fine di costruire una base solida per la formazione del governo. La coordinazione tra queste forze diverse ha subito un intoppo significativo a causa delle divergenze politiche emerse durante le discussioni. L'annuncio della sospensione delle trattative ha quindi creato una frattura immediata nel fronte che Eisenkot stava cercando di consolidare per ottenere la maggioranza in parlamento.

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Le ragioni politiche e le posizioni

Il capo dei Democratici, Yair Golan, ha espresso profonda frustrazione per la direzione presa da Eisenkot. Golan sosteneva fermamente la necessità per Eisenkot di raggiungere un accordo con i partiti che rappresentano la minoranza araba di Israele, che costituisce il 21% della popolazione. Questa mossa era vista come essenziale per onorare la promessa di campagna di portare giù Netanyahu. I partner potenziali di Eisenkot, inclusi Avigdor Lieberman leader del partito di destra Israel Our Home, hanno tuttavia escluso categoricamente la formazione di una coalizione con partiti a guida araba. Questa esclusione ha reso impossibile per Eisenkot ottenere una maggioranza stabile attraverso quella strada, secondo le richieste dei Democratici.

Negoziati in corso e possibili alleanze

In parallelo alla rottura con la sinistra, Eisenkot ha mantenuto aperte le trattative con il partito Likud di Netanyahu e con le fazioni ultra-ortodosse. Il suo partito ha dichiarato che questi colloqui riflettono un impegno genuino per formare il governo più ampio possibile. L'obiettivo dichiarato era esplorare tutte le opzioni disponibili per evitare un'altra tornata elettorale. Tuttavia, i Democratici hanno risposto duramente a questa strategia. Nella loro dichiarazione rilasciata martedì sera, hanno affermato di dover mettere fuori gioco l'opzione dell'unità nazionale, segnalando che non parteciperanno a governi che coinvolgono i partiti di destra e ultra-ortodossi con cui Eisenkot stava negoziando.

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Impatto sui seggi e prossimi passi

La situazione dei seggi nella Knesset da 120 membri rimane estremamente frammentata e delicata. La coalizione presumibile di Eisenkot, che includeva inizialmente i Democratici e Israel Our Home, aveva ottenuto 48 seggi nelle elezioni. Questa cifra è ben al di sotto della soglia di maggioranza assoluta necessaria per governare. Qualsiasi defezione da questa alleanza, come quella avvenuta con i Democratici, complica drasticamente la sua strada verso il potere. Netanyahu e la sua tradizionale alleanza di partiti far-right e ultra-ortodossi avevano ottenuto 53 seggi. Inoltre, i partiti a guida araba hanno conquistato un record di 19 seggi, sostenuti dal malcontento verso le politiche del governo Netanyahu.

Scadenze e conseguenze istituzionali

Eisenkot è stato nominato dal Presidente di Israele per tentare di formare una coalizione dopo che i partiti arabi avevano approvato lui come il miglior candidato per la carica di Primo Ministro. La scadenza per il suo mandato si è posta il 6 dicembre 2026. Esiste la possibilità di una proroga di 14 giorni per completare il processo. Se Eisenkot dovesse fallire nel formare un governo, il compito verrebbe probabilmente assegnato a Netanyahu. Se anche Netanyahu fallisse, si renderebbe necessaria un'altra tornata elettorale. Netanyahu rimane un Primo Ministro ad interim mentre si svolgono i negoziati di coalizione e attraverso eventuali nuove elezioni, in un periodo di intensa instabilità politica nazionale.