Gadi Eisenkot Riceve Mandato per Governo Unitario in Israele

Il presidente Herzog affida il mandato esplorativo a Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore, che punta a un governo di unità nazionale per escludere Netanyahu dalla guida dell'esecutivo.

Il Presidente della Repubblica Israeliana Isaac Herzog ha ufficialmente conferito a Gadi Eisenkot il mandato esplorativo per formare il nuovo esecutivo. Questa decisione segna una svolta decisiva nel processo di formazione del governo, dando al leader del partito Yesh Atid l'opportunità di tentare di riunire una coalizione sufficientemente ampia da superare il blocco di Benjamin Netanyahu. Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle Difese, accetta l'incarico con la ferma determinazione di esplorare ogni possibile alleanza, inclusa la possibilità di includere gli avversari politici più accesi, per raggiungere i 61 seggi necessari in Knesset.

Strategia di Eisenkot per la Maggioranza

Gadi Eisenkot ha dichiarato immediatamente che la sua porta è aperta a tutti, affermando esplicitamente che lo stesso Benjamin Netanyahu è il benvenuto nel processo di coalizione. La sua strategia si basa sulla creazione di un governo di emergenza nazionale, raccogliendo consensi non solo tra i partiti del suo blocco, ma anche tra le formazioni che tradizionalmente si oppongono. Eisenkot ha sottolineato che se i membri di Likud e del Partito Sionista Religioso credono davvero nel momento di unità nazionale, non esistono ragioni per cui non dovrebbero sostenerlo.

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Questa apertura radicale rappresenta un cambio di tattica rispetto alle dinamiche politiche precedenti. Eisenkot sta cercando di trasformare l'opposizione in una forza di sostegno, puntando sulla gravità del momento attuale come motivo per superare le divisioni ideologiche. La sua condizione inderogabile è che lui stesso ricopra la carica di Primo Ministro, guidando un'esecutivo che definisce di unità nazionale per affrontare le sfide interne ed esterne del paese.

Ostacoli Politici e Posizioni degli Alleati

Nonostante l'entusiasmo di Eisenkot, il percorso verso i 61 seggi è pieno di ostacoli significativi. Avigdor Lieberman, leader di Yisrael Beiteinu, occupa una posizione cruciale e imprevedibile. Sebbene sia un potenziale alleato, Lieberman si è dichiarato indisponibile a sostenere qualsiasi governo che dipenda dai voti dei partiti arabi, sia come supporto esterno sia come parte integrante della coalizione. La sua capacità di veto pone una minaccia concreta ai piani di Eisenkot.

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Un'altra complessità deriva dalla possibile collaborazione con i partiti arabi Ra'am e Lista Unita. Eisenkot ha indicato la possibilità di formare un governo di minoranza con il sostegno esterno di Ra'am di Mansour Abbas, che potrebbe votare la fiducia senza entrare nell'esecutivo. La Lista Unita potrebbe inoltre astenersi, permettendo di raggiungere 56 voti. Tuttavia, questa soluzione è vista con grande cautela da molti settori politici sionisti.

Il Ruolo degli Ultraortodossi e le Sfide Future

La questione del servizio militare per gli studenti ultraortodossi rimane un nodo spinoso. Il partito Shas, guidato da Arye Deri, e Giudaismo Unito della Torah potrebbero essere decisivi. Shas ha smentito di voler entrare in coalizione con Eisenkot, ma non ha escluso il supporto a un'intesa approvata dai rabbini di UTJ. Le richieste degli ultraortodossi di garantire l'esenzione dal servizio militare sono un ostacolo per Naftali Bennett e Yair Golan.

Il primo banco di prova immediato sarà l'elezione del presidente della Knesset prevista per martedì 10 novembre. Attualmente, questo incarico è ricoperto da Amir Ohana, un fedelissimo di Netanyahu. Il successo o il fallimento di Eisenkot nel influenzare questa elezione potrebbe indicare la direzione futura delle consultazioni. La pressione per escludere Netanyahu dalla guida del paese rimane alta tra i sostenitori del cambiamento.