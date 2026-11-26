L'ex capo militare Gadi Eisenkot annuncia la ripresa dei negoziati con i Democratici dopo le tensioni con Likud e Yashar. Analisi della crisi politica israeliana.

Gerusalemme, 26 novembre: L'ex capo dello Stato Maggiore israeliano Gadi Eisenkot ha annunciato giovedì il recupero dei rapporti con la fazione di sinistra nota come Democratici, risolvendo una controversia critica che minacciava la sua missione di formare un nuovo governo. Questa dichiarazione segna un punto di svolta significativo dopo che i Democratici avevano sospeso i colloqui con il partito Yashar di Eisenkot, espressando profonda frustrazione per le continue trattative del suo movimento con il Likud di destra guidato da Benjamin Netanyahu.

Riapertura trattative Yashar e Democratici

Il blocco parlamentare previsto da Eisenkot, che comprende il suo partito Yashar e i Democratici, detiene attualmente 48 seggi nella Knesset da centoventi membri, una cifra nettamente insufficiente per raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per governare. Ogni potenziale defezione da questo fragile accordo complicherebbe ulteriormente il già arduo percorso verso la formazione di una coalizione stabile e funzionale per il Paese.

Also read Gadi Eisenkot perde i Democratici in Israele: trattative sospese e sfida politica

Attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata nella mattina del 26 novembre, Eisenkot ha confermato che i negoziati tra Yashar e i Democratici sono ufficialmente ripresi. Il leader ha dichiarato che discussioni prolungate, definite maratona, continuano durante la stessa mattinata con l'obiettivo esplicito di finalizzare un accordo di coalizione completo, cercando di stabilire una base solida per l'azione governativa futura.

La crisi politica post-elettorale e i nuovi alleati

La complessa dinamica di formazione del governo si inserisce nel contesto delle elezioni inconcludenti del 27 ottobre, che non hanno conferito a Eisenkot né a Netanyahu un chiaro percorso verso il potere. Eisenkot dispone di una scadenza rigorosa fissata per il 6 dicembre per completare il processo di governo, con la remota possibilità di un'estensione di quattordici giorni per tentare nuovamente l'incarico. Il suo blocco ha ottenuto 48 seggi, mentre Netanyahu e la sua tradizionale alianza di partiti di estrema destra e ultraortodossi ne hanno vinti 53, sempre rimanendo a corto di una maggioranza.

Advertisement

Nello stesso contesto, Eisenkot ha annunciato un potenziale sviluppo positivo con Avigdor Lieberman, capo del partito di destra Israel Nostra Casa, con cui ha concordato la firma di un accordo formale per includere le loro fazioni in una coalizione. Lieberman è storicamente un critico spiccato dei partiti ultraortodossi, uno dei quali ha mostrato una certa apertura verso una potenziale alleanza con Eisenkot. Questo movimento rappresenta un elemento chiave nella strategia politica corrente per garantire la sopravvivenza del governo.

Strategie per la maggioranza e il reclutamento militare

Lieberman, che in precedenza aveva escluso qualsiasi cooperazione con i due partiti guidati da arabofoni che detengono diciannove seggi in parlamento e che garantirebbero a Eisenkot una comoda maggioranza, ha recentemente ammorbidito la sua posizione. In un'intervista con la Emittente Pubblica Kan di Israele, ha suggerito che un governo con una netta maggioranza ebraica potrebbe essere presentato entro la fine della prossima settimana, aprendo scenari di governo di minoranza da cinquantaquattro posti sostenuto esternamente.

Tuttavia, la formazione di tale coalizione risulterebbe estremamente complessa, richiedendo probabilmente un compromesso sostanziale tra Eisenkot, Lieberman e i loro partner con il partito ultraortodosso United Torah Judaism. Il nodo cruciale da sciogliere riguarda una legge che impone il reclutamento degli studenti dei seminari ultraortodossi nell'esercito, una questione che ha diviso profondamente il Paese e che richiede un'attenta mediazione politica per superare le opposte fazioni in campo.

La posizione ufficiale di Eisenkot e dei suoi alleati durante la campagna elettorale era chiaramente indirizzata verso la fine della pratica del rifiuto della leva da parte degli israeliani ultraortodossi e l'alleggerimento del carico di servizio militare sostenuto dagli altri cittadini. Questa promessa ha incontrato una veemente opposizione da parte dei leader ultraortodossi, che mantengono una resistenza ferma contro qualsiasi misura che consideri il servizio militare obbligatorio come una violazione dei principi religiosi e comunitari.

Advertisement

Prospettive future per la stabilità governativa

La situazione politica rimane fluida e le trattative in corso sono monitorate con attenzione da tutte le fazioni coinvolte, inclusi i partiti di sinistra e destra che cercano di influenzare l'equilibrio di potere nella Knesset. La capacità di Eisenkot di mantenere unito il suo blocco e di trovare terreni comuni con i partiti di estrema destra e ultraortodossi determinerà il successo o il fallimento della sua missione. Ogni giorno che passa senza un accordo definitivo aumenta il rischio di nuove elezioni anticipate o di una paralisi istituzionale prolungata.

Le prossime settimane saranno decisive per stabilire se Eisenkot riuscirà a costruire una coalizione duratura in grado di affrontare le sfide interne ed esterne che il Paese deve affrontare. L'interazione tra i Democratici, Yashar, il Likud e i partiti ultraortodossi definirà non solo la composizione del prossimo governo, ma anche l'agenda legislativa e politica dei prossimi anni in Israele, influenzando profondamente la direzione strategica dello Stato.