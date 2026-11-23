Gael, Mel e Víctor raccontano il bilancio di quattro anni di vita rurale in Galizia, tra spese impreviste, manutenzione costante e la rinuncia allo stress urbano.

Quattro anni dopo il trasferimento radicale dalla Catalogna alla Galizia, Gael e Mel offrono una testimonianza disincantata sulla vita in campagna. La famiglia, inclusa quella di Víctor, ha abbandonato il contesto urbano per acquisire una proprietà rurale con giardino e orti, un'esperienza oggi raccontata sul canale YouTube " Gaelovic" e analizzata dal quotidiano spagnolo El Periédico. Il bilancio finale rivela che la tranquillità naturale viene pagata con un impegno fisico ed economico costante, molto diverso dalle immagini idilliache diffuse sui social network.

La realtà dietro il sogno della vita rurale

Il trasferimento è avvenuto esattamente quattro anni fa, quando la famiglia ha deciso di lasciare alle spalle un'intera esistenza trascorsa in città per trasferirsi in un villaggio della Galizia. Gael e Mel non avevano piena consapevolezza dell'impegno richiesto dalla vita di campagna al momento dell'acquisto. Come spiega Gael al quotidiano El Periódico, la scelta è stata dettata dal desiderio di cambiamento, ma la realtà quotidiana si è rivelata ben più complessa rispetto alle aspettative iniziali.

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La proprietà acquistata, caratterizzata da una vecchia cucina, una stalla e una legnaia, ha richiesto numerosi interventi di adattamento. La famiglia ha dovuto riorganizzare gli spazi per le proprie esigenze, intervenendo ad esempio per ampliare e sistemare il pollaio al fine di proteggere correttamente gli animali. Questa trasformazione ha trasformato la casa in un ambiente funzionale ma ha anche introdotto la necessità di una gestione attiva e continua delle infrastrutture domestiche.

Gestione delle infrastrutture e manutenzione costante

Avere ampio spazio a disposizione comporta una sorveglianza ininterrotta sullo stato dell'immobile. Gael sottolinea la necessità di controllare costantemente tetti, infiltrazioni d'acqua e utenze essenziali per prevenire danni strutturali. La manutenzione include il monitoraggio quotidiano di elementi critici come tegole danneggiate, che devono essere cambiate tempestivamente per evitare che gocciolino e creino problemi all'interno della casa.

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La gestione della proprietà richiede pertanto una disponibilità fisica e temporale notevole. Non si tratta semplicemente di possedere una casa in campagna, ma di garantire che un ambiente vasto e storico rimanga sicuro e abitabile. Questa responsabilità costante è uno dei fattori principali che distinguono la vita reale dalla percezione di facilità spesso associata al trasferimento nelle aree rurali.

Le vere spese della vita fuori città

Un altro mito sfatato riguarda il risparmio economico legato all'acquisto o all'affitto di una casa in zone meno urbanizzate. Se da un lato il costo dell'immobile è inferiore rispetto alle grandi aree urbane, altre voci di spesa incidono sensibilmente sul bilancio familiare. Gael e Mel spiegano che i costi di trasporto e riscaldamento rappresentano oneri significativi che spesso compensano il minor prezzo dell'abitazione.

La famiglia ha recentemente dovuto sostenere una spesa di quasi mille euro per rifornire 670 litri di combustibile, evidenziando l'impatto reale della stagione fredda sulle finanze domestiche. Gael specifica che gli inverni rurali sono duri e richiedono un'attenta gestione delle risorse energetiche. Se si decide di riscaldarsi con un camino, è necessario fare scorta di legna o acquistarla, trasformando il riscaldamento in una voce di spesa fissa e prevedibile ma onerosa.

L'impatto della tecnologia e la rinuncia allo stress urbano

La famiglia avverte chi immagina la campagna solo attraverso lo schermo dello smartphone di fare un bilancio realista delle proprie capacità. I social network vendono spesso un'immagine idilliaca, ma la vita reale richiede occuparsi costantemente di animali, terreni e alberi. Questa dedizione include attività come nutrire il bestiame, decespugliare i terreni e potare gli alberi, impegni che richiedono tempo ed energie fisiche quotidiane.

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Nonostante la mole di lavoro e gli imprevisti, Gael e Mel rivendicano la bontà della loro scelta e non tornerebbero indietro. Un recente rientro a Barcellona, la capitale catalana, ha rafforzato la loro decisione. La famiglia è rimasta nella città per quattro o cinque giorni, un periodo che è stato definito orribile a causa dello stress e della frenesia urbana.

Abituarsi alla calma della vita rurale rende difficile tollerare il caos cittadino. Il contrasto tra le due realtà ha confermato a Gael, Mel e Víctor di aver fatto la scelta giusta. La tranquillità e il contatto con la natura offrono un valore aggiunto che supera le fatiche e i costi associati alla gestione di una proprietà rurale in Galizia.