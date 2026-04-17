Gaffe al Pentagono: Segretario Difesa cita Pulp Fiction anziché Bibbia

Pete Hegseth, segretario alla Difesa USA, suscita polemiche recitando un brano ispirato a Pulp Fiction durante una funzione religiosa al Pentagono, sostenendo che fosse una preghiera militare e un riferimento a Ezechiele 25:17. La sua portavoce definisce le critiche 'fake news'.

A Washington è scoppiata una vibrante polemica attorno a Pete Hegseth , una figura di spicco all'interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L'incidente è avvenuto durante una solenne funzione religiosa tenutasi presso il Pentagono , dove Hegseth si è reso protagonista di una gaffe di notevole portata. Con la convinzione di recitare un passo biblico, ha invece declamato un testo che riecheggiava in modo inquietante una scena iconica del celeberrimo film Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Le parole pronunciate da Hegseth durante il suo intervento, che intendeva essere una citazione dal presunto versetto di Ezechiele 25:17, presentavano tuttavia modifiche sostanziali e sorprendenti. Ha affermato: Il cammino dell'aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi... Colpirò con grande vendetta e furiosa ira coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello io mi abbatterò su di voi con grande vendetta e furia cieca... Saprete che il mio nominativo è Sandy 1 quando riverserò la mia vendetta su di voi. Amen.

In questa rivisitazione, il riferimento religioso subisce una trasformazione radicale: il termine 'Signore' viene sostituito da 'Sandy 1', e la figura centrale non è più l'uomo giusto o divino, ma un anonimo 'aviatore abbattuto'. Per coloro che hanno familiarità con l'universo cinematografico di Quentin Tarantino, il passaggio è stato immediatamente riconoscibile. Non si trattava di un autentico versetto biblico, bensì di un monologo di pura invenzione scenica, creato appositamente per il film Pulp Fiction. Nel contesto della pellicola, il personaggio di Jules Winnfield, magistralmente interpretato da Samuel L. Jackson, pronunciava questa stessa frase prima di eseguire uccisioni, attribuendola in modo deliberatamente ironico alla Sacra Scrittura.

La situazione ha suscitato notevole sconcerto e critiche, mettendo in luce una apparente disconnessione tra la gravità del contesto istituzionale e la scelta di un riferimento così inaspettato e discutibile. L'episodio solleva interrogativi sulla preparazione e la cura con cui le figure pubbliche dovrebbero affrontare interventi in sedi così solenni e sensibili. In difesa del Segretario, il portavoce del Dipartimento della Difesa, Sean Parnell, ha rilasciato una dichiarazione sul suo profilo X.

Egli ha spiegato: Il Segretario Hegseth ha condiviso una preghiera personalizzata, indicata come la preghiera CSAR, utilizzata dai coraggiosi combattenti di Sandy-1 che hanno guidato la missione di salvataggio diurna di Dude 44 Alpha dall'Iran, chiaramente ispirata al dialogo di Pulp Fiction. Tuttavia, sia la preghiera CSAR sia il dialogo di Pulp Fiction erano riflessi del versetto Ezechiele 25:17, come il Segretario Hegseth ha chiaramente affermato nel suo intervento durante la cerimonia di preghiera. Chiunque sostenga che il segretario abbia citato in modo errato Ezechiele 25:17 sta diffondendo fake news ed è ignorante della realtà.

Questa giustificazione, sebbene tenti di contestualizzare l'episodio come un omaggio o un riferimento indiretto a un contesto militare specifico, non ha completamente placato le critiche, alimentando ulteriormente il dibattito sulla scelta della citazione e sulla sua appropriata collocazione in un contesto religioso ufficiale. La questione rimane aperta, con opinioni divergenti sulla reale intenzione e sull'impatto dell'intervento





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