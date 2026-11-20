La mezzofondista Gaia Sabbatini racconta gli stalking subiti durante le corse a Roma e Birmingham. Ecco le sue nuove strategie di sicurezza e il forte messaggio sulla paura nelle donne.

La mezzofondista italiana Gaia Sabbatini ha rotto il silenzio riguardo agli episodi di molestia sessuale e stalking subiti durante le sue sessioni di allenamento all'aperto. L'atleta, intervistata dal quotidiano Il Giornale, ha raccontato con crudezza come la paura abbia radicalmente alterato le sue abitudini quotidiane e la sua serenità psicologica, costringendola a implementare costanti misure difensive per proteggersi mentre corre.

Dettagli sui Pedinamenti a Roma e Birmingham

Gaia Sabbatini ha dettagliato le circostanze precise in cui si sono verificati i comportamenti illeciti, sottolineando che gli episodi sono accaduti in diverse città, specificamente menzionando Roma e Birmingham. Durante le corse, l'atleta si è ritrovata più volte ad essere seguita da uomini a piedi o in bicicletta, con comportamenti ripetitivi e evidenti di persecuzione. Ha spiegato che quando lei si fermava, anche i suoi inseguitori si fermavano, e quando cambiava direzione, loro imitavano il movimento, rendendo palese l'intento di stalking.

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In particolare, la mezzofondista ha riportato due episodi specifici avvenuti a Roma sotto il Lungotevere e un episodio a Birmingham sul Canale. Queste situazioni non si sono limitate alle ore serali, ma hanno coinvolto anche la piena luce del giorno, un fattore che ha ulteriormente incrementato il senso di vulnerabilità e allarme nell'atleta, dato che gli inseguitori erano presenti anche in momenti di grande affluenza di persone.

Impatto Psicologico e Mancanza di Denuncia

L'impatto emotivo di questi eventi ha profondamente intaccato la tranquillità di Gaia Sabbatini. Ha confessato che in precedenza, mentre correva, ascoltava la musica e si sentiva serena, godendo della propria attività sportiva. Dopo le esperienze di stalking, questa serenità è sparita, sostituita da uno stato costante di allerta e paranoia. L'atleta ha ammesso di non aver sporto denuncia iniziale, poiché non ha immediatamente considerato la gravità legale della situazione come stalking, ma il timore provato è rimasto vivo e attuale.

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Nonostante non abbia potuto determinare con certezza le intenzioni degli autori delle molestie, l'incertezza sul possibile danno fisico ha generato una paura paralizzante. La mezzofondista ha sottolineato l'assurdità che questi episodi siano avvenuti in pieno giorno, citando un caso specifico accaduto a mezzogiorno quando la zona era piena di runner. Questa circostanza ha dimostrato che la minaccia non risiede solo nell'oscurità, ma nella possibilità di essere prese di mira in qualsiasi contesto pubblico e apparentemente sicuro.

Nuove Abitudini e Misure di Sicurezza Attiva

Per fronteggiare la minaccia, Gaia Sabbatini ha adottato un insieme complesso di precauzioni che trasformano ogni sessione di corsa in un'attività ad alto rischio percepito. Adotta costantemente test di sicurezza: quando avvista una persona dietro di sé, la osserva per un periodo prolungato per valutarne le intenzioni. Se nota che l'individuo si avvicina troppo o mostra comportamenti sospetti, cambia immediatamente percorso, specialmente se la zona è poco popolata e isolata.

Inoltre, ha modificato le sue abitudini uditive, spegnendo gli auricolari per poter sentire i passi e i rumori ambientali, mantenendosi così sempre sul piede di guerra. Questa iper-vigilanza è diventata la sua nuova normalità, impedendole di godersi il momento presente e costringendola auna costante valutazione strategica dell'ambiente circostante. La corsa, tempo da svago e professionismo, è diventata un'attività carica di ansia e valutazione tattica.

Commenti Sessisti e Gestione dell'Insicurezza

Oltre ai pedinamenti fisici, la mezzofondista ha segnalato un altro aspetto preoccupante della sua esperienza: i commenti sessisti ricevuti per strada. Sebbene affermi di cercare di ignorare tali offese verbali per non alimentarle, il problema principale rimane il senso di insicurezza cronica che queste azioni generano. Ha definito la situazione come "follia pura", evidenziando quanto sia doloroso e assurdo doversi adattare alla propria vita per evitare aggressioni che sarebbero insensate se non avvenissero.

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Per mitigare il rischio, Gaia Sabbatini ha smesso di girare da sola in strada, evitando deliberatamente situazioni di solitudine urbana. Ha istituito un sistema di monitoraggio reciproco con sua sorella, condividendo le posizioni GPS tramite smartphone in modo continuo e ventiquattrore su ventiquattro. Questa misura rappresenta l'ultimo baluardo di sicurezza contro l'ignoto, riconoscendo che la vulnerabilità delle donne nello spazio pubblico richiede soluzioni tecnologiche e sociali per essere affrontata efficacemente.