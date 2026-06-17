Gaia Tortora: 'A 43 anni dall'arresto di mio papà Enzo il dolore è ancora vivo. Garlasco ha cambiato le coscienze dei giudici, il caso Dassilva lo dimostra'

La figlia del celebre giornalista Enzo Tortora affronta il tema giustizia a 43 anni esatti dall'arresto di suo papà. Tortora traccia un bilancio dei cambiamenti avvenuti e di quelli che, a suo giudizio, restano ancora da compiere.

Gaia Tortora , figlia del celebre giornalista Enzo Tortora , riflette sul rapporto tra giustizia, informazione e processi mediatici a 43 anni dall'arresto del padre.

'Ricordo tutto come se fosse ieri', dice Tortora, 'È una ferita viva che non sbiadisce'. La stampa fu spietata con suo padre, ma lei decise di diventare giornalista per fare il mestiere in modo diverso. In questi anni ha incontrato molte storie di ingiustizia simile a quella vissuta dalla sua famiglia.

'La vicenda di mio padre non riguarda solo la giustizia', afferma Tortora, 'In quel caso agirono insieme due detonatori micidiali: una parte della magistratura e una parte della stampa'. Tortora pensa che il caso Garlasco abbia portato a una maggiore attenzione sulla riflessione fondamentale: se non ho elementi certi per togliere la libertà a una persona, nel dubbio devo assolverla. Si è battuta molto per il 'sì' al referendum sulla giustizia, ma il risultato non è stato quello sperato





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