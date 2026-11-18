La Galizia evacu oltre 10 scuole per false minacce email. Espansione europei attacchi cibernetici istruzione dopo episodi Italia.

La polizia nazionale spagnola ha confermato che mercoledì, 18 novembre 2026, oltre dieci istituti scolastici situati nella regione nord-occidentale della Galizia sono stati evacuati d'emergenza. Questa decisione operativa è stata presa immediatamente dopo che le scuole hanno ricevuto minacce false di attentati con ordigni esplosivi inviate tramite posta elettronica. L'evento si colloca cronologicamente a sole sette giorni da una serie di simili falsi allarmi che hanno interessato migliaia di istituti di istruzione in Italia, evidenziando un pattern di azioni coordinato su scala continentale.

Dettagli Evacuazione Galizia

Un portavoce della polizia ha precisato che le email minatorie sono state inviate direttamente agli indirizzi istituzionali delle scuole colpite, senza che fosse possibile accedere al contenuto specifico dei messaggi prima dell'intervento. Le autorità locali e nazionali non sono riuscite a confermare con esattezza il numero totale degli edifici scolastici coinvolti nell'evacuazione, limitandosi a indicare che la soglia dei dieci istituti era stata superata. La sicurezza degli studenti e del personale docente è stata garantita attraverso protocolli standard di sgombero, evitando panico ma applicando misure cautelari rigorose in attesa di verifiche tecniche.

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Contesto Europeo Minacce

Questi episodi rappresentano l'ultima puntata di una lunga serie di falsi allarmi e attacchi informatici che hanno colpito infrastrutture critiche e servizi essenziali in diverse nazioni europee. Oltre al settore scolastico, le campagne di disturbo hanno preso di mira supermercati, banche del sangue, sistemi di controllo del traffico aereo e emittenti televisive pubbliche e private. La natura distribuita e simultanea di questi eventi ha portato molti analisti a individuare una strategia volta a destabilizzare la vita quotidiana e la percezione di sicurezza nei paesi membri dell'Unione Europea.

Posizioni Governative Italia

Il governo italiano ha chiarito la propria posizione la settimana scorsa, stabilendo che gli edifici pubblici dovrebbero essere sgomberati esclusivamente in presenza di prove concrete e verificabili di un pericolo imminente. Questo approccio mira a bilanciare la sicurezza pubblica con la necessità di evitare interruzioni operative inutili causate da minacce infondate. Le autorità italiane hanno chiesto maggiore rigore nella valutazione delle informazioni ricevute, distinguendo nettamente tra indicazioni affidabili e semplici tentativi di destabilizzazione sociale o amministrativa.

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Reazioni Isole Britanniche

Nelle isole britanniche, le autorità in Scozia, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda hanno affrontato una situazione simile, comunicando che molte scuole avevano ricevuto email minacciose analoghe provenienti dall'estero. Nonostante la provenienza esterna dei messaggi, le autorità locali hanno classificato questi eventi specificamente come falsi allarmi, decidendo di non sospendere le attività didattiche e permettendo il proseguimento regolare delle lezioni. Questa decisione contrasta con le evacuazioni avvenute in Spagna, indicando differenze nelle politiche di gestione del rischio e nella soglia di tolleranza per le minacce informatiche anonime.

Ipotesi Geopolitiche Mosca

Alcuni funzionari europei hanno espresso il sospetto che la Russia possa essere responsabile di questa campagna coordinata di destabilizzazione, ipotizzando un obiettivo preciso contro i paesi europei che forniscono sostegno militare e politico all'Ucraina. Questa teorie si inseriscono nel contesto più ampio delle tensioni geopolitiche successive all'invasione russa del territorio ucraino. Mosca ha categoricamente negato ogni coinvolgimento in queste azioni, accusando invece l'Occidente di condurre una campagna diffamatoria volta a creare falsi pretesti per giustificare ulteriori sanzioni o misure di sicurezza contro il Cremlino.