Gallipoli: morto Tony Piteo, ex vicesindaco stroncato da infarto a 54 anni

L'ex vicesindaco di Gallipoli Tony Piteo è deceduto a 54 anni per un infarto. Il sindaco Fasano ha disposto la camera ardente a Palazzo Balsamo per il politico storico.

La città di Gallipoli è in lutto per la scomparsa improvvisa di Tony Piteo, avvenuta all'età di 54 anni. L'ex vicesindaco della città salentina è morto a causa di un infarto, un evento inatteso che ha sconvolto la comunità locale e le istituzioni politiche. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra i colleghi e nei confronti della cittadinanza che ha seguito da vicino la sua lunga carriera amministrativa e politica.

Decesso improvviso e reazioni istituzionali

L'avvocato Tony Piteo si è spento all'improvviso, senza lasciare il tempo alla famiglia e agli amici di prepararsi a un evento del genere. La notizia ha provocato sgomento e tristezza diffusa, interrompendo bruscamente la sua attività professionale e politica ancora nel pieno dello svolgimento. Tony Piteo era una figura di spicco del centrosinistra cittadino, nota per il suo impegno costante e la sua presenza attiva nel dibattito pubblico gallipolino.

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Appena diffusa la notizia del decesso, il sindaco Flavio Fasano ha subito preso iniziative concrete per onorare la memoria dell'ex collega. Il primo cittadino ha disposto l'allestimento della camera ardente nella sala consiliare di Palazzo Balsamo, il municipio della città. Questa decisione è stata presa previa accordazione e consenso della famiglia di Tony Piteo, per permettere a tutti i cittadini e gli amici di rendere omaggio all'uomo politico.

Percorso istituzionale e responsabilità assunte

La storia istituzionale di Tony Piteo è iniziata ufficialmente nel 2012, quando ha mosso i primi passi nell'amministrazione comunale di Gallipoli. In quella fase iniziale, ha ricoperto vari incarichi assessoriali con deleghe strategiche per lo sviluppo locale, tra cui il Centro storico, la Polizia municipale, il Commercio e le Attività produttive. Questa esperienza ha segnato l'inizio di un lungo percorso nel servizio pubblico che lo ha visto protagonista per oltre un decennio.

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Dal 2016 al 2021, Tony Piteo ha svolto il ruolo di consigliere comunale per il Partito Democratico, consolidando il proprio ruolo all'interno del centrosinistra locale. Il suo percorso è culminato nel novembre 2022, quando è stato nominato vicesindaco nell'amministrazione guidata da Stefano Minerva. In questa veste, ha assunto deleghe di grande importanza per il futuro della città, gestendo settori chiave come Turismo, Commercio, Pesca, Eventi, Marketing territoriale e Protezione civile.

Sfida elettorale e ruolo nell'opposizione

Nonostante il ruolo di governatore locale, Tony Piteo ha deciso di affrontare la sfida più importante della sua carriera politica qualche mese fa. Nel maggio scorso, si è candidato alla carica di sindaco alla guida della coalizione di centrosinistra. La campagna elettorale è stata combattuta e intensa, conclusasi infine con la vittoria di Flavio Fasano. Per Tony Piteo, questo risultato ha significato un ritorno tra i banchi dell'opposizione, ma non ha affatto segnato la fine del suo impegno civico.

Anche dopo la sconfitta elettorale, Tony Piteo ha continuato a esercitare il proprio ruolo di consigliere comunale, mantenendo una presenza attiva e costruttiva. Parallelamente, ha guidato il Partito Democratico cittadino, occupandosi di riorganizzare la struttura e definire le prospettive future. Anche pochi giorni prima della sua morte, era ancora al lavoro sul rinnovo della segreteria del partito, dimostrando una dedizione incrollabile verso le istituzioni e i colleghi. Ora Gallipoli deve fare i conti con l'assenza di una figura che ha attraversato diverse stagioni politiche, lasciando un segno indelebile nella storia amministrativa recente.