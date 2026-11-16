Gambia: Adama Barrow Approvato per Terzo Mandato con Ousainu Darboe

Il Gambia autorizza Adama Barrow e Ousainu Darboe alle elezioni del 5 dicembre. Campagna focus su economia e energia dopo proteste di settembre.

La Commissione Elettorale Indipendente del Gambia ha ufficialmente autorizzato il presidente uscente Adama Barrow a candidarsi per un terzo mandato, segnando l'inizio formale della corsa per le elezioni generali fissate per il 5 dicembre. L'annuncio, fornito dal corpo elettorale durante il fine settimana, conferma la partecipazione di Barrow alongside eight other candidates, consolidando il quadro delle forze politiche che si scontreranno per il controllo dell'esecutivo.

Questa decisione istituzionale non ha riguardato solo il capo di stato in carica, ma ha incluso anche l'accettazione delle candidature di otto altri candidati, tra cui spiccano figure di spicco dell'opposizione e nuovi attori politici. La validazione dei documenti di nomina da parte della commissione è il passaggio burocratico essenziale che consente la piena legalità della competizione democratica nel paese africano, aprendo la strada a una campagna elettorale caratterizzata da tensioni storiche e nuove aspettative sociali.

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Opposizione e Nuovi Candidati nella Corsa Elettorale

Oltre al presidente Barrow, la Commissione Elettorale ha accettato le candidature di figure chiave che promettono di rendere la competizione elettorale particolarmente intensa. Tra i nominativi approvati vi è Ousainu Darboe, leader storico del Partito Democratico Unito (UDP), che è ampiamente considerato il principale sfidante di Barrow. La presenza di Darboe, veterano della politica gambiana, assicura che l'opposizione tradizionale manterrà una forte voce nel dibattito pubblico, rappresentando la continuità delle istanze critiche verso il governo attuale.

In addition to the established opposition leader, the electoral commission has also validated the candidacy of Talib Ahmed Bensouda, a rising political figure who brings a fresh dynamic to the race. Bensouda, the popular former mayor of Kanifing Municipality, adds another prominent opposition figure to the race, potentially siphoning support from traditional opposition bases and altering the strategic calculations of all campaigns. His inclusion signals a fragmentation of the political landscape that could benefit or hinder various candidates depending on voter alignment.

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The inclusion of Isatou Touray as the sole female candidate marks a notable milestone in the electoral roster, ensuring that women's perspectives are represented at the highest level of the candidacy list. Her presence, alongside the male-dominated field, highlights ongoing efforts to diversify political participation, although the structural challenges for female leadership in Gambian politics remain significant. Together with Darboe and Bensouda, Touray forms the core of the non-ruling party contingent competing for the presidential palace.

Contenuto Costituzionale e Contesto Storico

La candidatura di Adama Barrow per un terzo mandato si inserisce in un complesso contesto costituzionale che ha visto cambiamenti normativi significativi nel corso degli ultimi anni. Barrow è salito al potere nel 2017 dopo aver sconfitto il leader di lunga data Yahya Jammeh in un'elezione vista come una vittoria per la democrazia e un'occasione per rinnovamento politico. Quel momento storico segnò la fine di un'era autoritaria e l'inizio di una transizione democratica che ha ispirato speranze di stabilità regionale.

Tuttavia, la situazione attuale presenta contraddizioni rispetto alle promesse iniziali. Dopo aver vinto la rielezione nel 2021, Barrow aveva espresso la volontà di redigere una nuova costituzione che introducesse limiti al mandato presidenziale, un passo cruciale per garantire la alternanza politica. Nonostante queste dichiarazioni, la stessa costituzione rimane in vigore, permettendo alla sua attuale candidatura di procedere senza ostacoli normativi immediati, una decisione che ha generato dibattiti interni ed esteri.

Barrow ha giustificato la mancata approvazione di una nuova costituzione sostenendo che l'opposizione politica ha reso impossibile il processo legislativo necessario per tale riforma. Questa affermazione sposta la responsabilità del blocco costituzionale sugli avversari politici, creando una narrazione di blocco democratico. Ciononostante, il presidente ha vowed to revisit the issue if re-elected and if his National People's Party (NPP) wins enough seats in legislative elections scheduled for next year, linking the constitutional question to future parliamentary outcomes.

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Impatto Economico e Sfide della Campagna

Il periodo della campagna elettorale, iniziato ufficialmente lunedì, durerà fino al 3 dicembre, un arco temporale che i candidati utilizzeranno per delineare le proprie visioni sulla gestione del paese. L'attenzione della corsa politica è probabilmente concentrata sulle riforme economiche e sulla creazione di posti di lavoro, temi cruciali per un paese che affronta sfide strutturali e sociali complesse. La capacità di presentare piani concreti per la crescita economica sarà determinante per il successo di ogni candidato presso l'elettorato.

Le tensioni sociali sono state acuite da eventi recenti che hanno messo sotto stress la popolazione e il governo. Il Gambia è stato infatti colpito da prolungate interruzioni di corrente durante i mesi più caldi di quest'anno, un problema infrastrutturale che ha generato malcontento diffuso. Queste crisi energetiche hanno avuto ripercussioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini e sull'attività commerciale, trasformando la gestione del settore energetico in un punto focale del giudizio elettorale.

Le proteste contro il governo in settembre rappresentano una manifestazione concreta del disagio cittadino verso le politiche energetiche e la gestione della crisi. Questo contesto di malcontento sociale aggiunge pressione sui candidati, che devono rispondere alle esigenze immediate della popolazione oltre alle questioni istituzionali. La capacità di ripristinare la stabilità dei servizi pubblici e di garantire la crescita economica diventerà il principale banco di prova per Adama Barrow e i suoi sfidanti nelle settimane che precedono il voto del 5 dicembre.