Gara per le Acque Sangemini: La Regione Umbria Lancia il Bando per una Nuova Gestione Sostenibile

La Regione Umbria ha indetto un bando di gara per l'assegnazione della concessione del bacino Sangemini, puntando su sostenibilità ambientale, tutela dell'occupazione e rilancio del turismo termale.

La Regione Umbria ha dato ufficialmente il via a un processo di rinnovamento strategico per una delle risorse più preziose del proprio territorio: le acque minerali .

È stato infatti pubblicato il bando di gara per l'assegnazione della concessione del bacino Sangemini, un'operazione di portata monumentale che non riguarda soltanto una singola sorgente, ma un intero complesso di giacimenti di altissimo valore. Tra i siti interessati figurano non solo le celebri acque Sangemini, ma anche le Antiche Sorgenti Umbre-Fabia, Fonte Aura e Grazia Sorgenti di Acquasparta, distribuite tra i comuni di San Gemini, Acquasparta, Terni e Montecastrilli.

La nuova concessione, che avrà una durata prevista di venticinque anni, vanta un valore stimato superiore ai sette milioni e mezzo di euro. L'aspetto più innovativo di questa procedura risiede nel metodo di assegnazione: per la prima volta, la Regione applica una disciplina specifica che prevede una gara pubblica per le risorse idriche minerali, segnando una rottura netta con le modalità di gestione del passato e introducendo criteri di trasparenza e competizione industriale.

Al centro di questa nuova visione amministrativa vi è una forte attenzione alla dimensione sociale e occupazionale. L'assessore regionale Thomas De Luca ha sottolineato come l'obiettivo primario non sia semplicemente l'individuazione di un gestore, ma la selezione di un partner industriale capace di integrare la produttività con la tutela del lavoro. La Regione Umbria intende infatti premiare quei progetti che sappiano garantire l'assorbimento della forza lavoro attualmente impiegata, evitando crisi occupazionali e, idealmente, promuovendo nuove assunzioni.

La volontà politica è chiara: vincere dovrà essere quel progetto industriale che dimostrerà un impegno concreto nello sviluppo del territorio, puntando sulla crescita dell'occupazione e sulla valorizzazione del marchio Sangemini. L'ambizione è quella di riportare questo marchio a essere un'eccellenza umbra riconosciuta e apprezzata non solo in Italia, ma in tutto il mercato globale, trasformando la risorsa naturale in un motore di crescita economica per l'intera area.

Il sistema di valutazione delle offerte è estremamente dettagliato e si basa su un punteggio massimo di cento punti, distribuito per premiare l'efficienza e la sostenibilità. Venti punti sono assegnati alla capacità tecnica e organizzativa del concorrente, mentre altri venti valutano la solidità economica e finanziaria, a garanzia della continuità del servizio.

Il cuore della proposta, ovvero il piano industriale, può valere fino a trenta punti, con un occhio di riguardo per la rapidità con cui le attività potranno essere riavviate. Particolare rilievo assume l'area della sostenibilità ambientale, a cui sono riservati venti punti.

La Regione Umbria vuole spingere l'industria dell'acqua verso un modello di economia circolare, premiando l'uso del vetro in sostituzione della plastica, l'implementazione di sistemi di vuoto a rendere con deposito cauzionale e l'adozione di fonti energetiche rinnovabili per l'auto-approvvigionamento degli impianti. Inoltre, saranno valutate positivamente le opere di compensazione ambientale, come gli interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico o il miglioramento della rete viaria locale, dimostrando come l'estrazione dell'acqua debba generare un beneficio tangibile per l'ambiente circostante.

Un elemento di forte interesse è l'apertura verso la diversificazione delle attività produttive, in particolare attraverso il rilancio del settore termale. Poiché le acque Sangemini e le Antiche Sorgenti Umbre-Fabia possiedono già il riconoscimento ministeriale per usi termali, specialmente per la cura idropinica in situ, la Regione ha previsto punteggi aggiuntivi per i progetti che non si limitino alla mera attività di imbottigliamento.

L'idea è quella di creare un polo integrato dove lo sfruttamento minerale conviva con attività di benessere, salute e turismo ricettivo. Questo approccio permetterebbe di valorizzare la risorsa idrica in modo plurimo, attirando visitatori interessati alle proprietà terapeutiche delle acque e creando un indotto economico legato all'ospitalità e al wellness, diversificando così il rischio d'impresa e aumentando l'attrattività del territorio umbro. Infine, l'iter amministrativo è stato chiaramente definito per garantire la massima trasparenza.

Le imprese interessate dovranno presentare le proprie offerte attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale della Regione Umbria entro l'orario delle dodici del diciannove agosto del duemilaventisei. La fase successiva vedrà l'apertura delle buste telematiche e la verifica della documentazione amministrativa, fissate per il ventiquattro agosto dello stesso anno.

Questo lungo orizzonte temporale e la precisione dei criteri di selezione indicano la volontà della Regione di gestire con estrema cura il passaggio di consegne di un patrimonio che appartiene alla collettività e che rappresenta un simbolo dell'identità produttiva dell'Umbria





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