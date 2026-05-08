Garante Privacy chiede blocco piattaforme deepfake: necessità di proteggere i diritti fondamentali

Il Garante Privacy ribadisce la necessità di introdurre strumenti legali per bloccare l'accesso a piattaforme che consentono la creazione e la diffusione di deepfake, evidenziando la necessità di proteggere i diritti fondamentali dei cittadini.
Il Garante Privacy ha ribadito con urgenza la necessità di introdurre strumenti legali per bloccare l'accesso dall'Italia a piattaforme che consentono la creazione e la diffusione di deepfake, contenuti generati artificialmente a partire da immagini o voci reali, spesso senza il consenso delle persone coinvolte.
La richiesta arriva a seguito del recente caso che ha coinvolto la premier Giorgia Meloni, evidenziando la necessità di un intervento rapido per contrastare la diffusione incontrollata di materiali dannosi e la violazione dei diritti fondamentali. L'Autorità ha sottolineato che un potere di questo tipo permetterebbe di interrompere tempestivamente la catena virale delle condivisioni, proteggendo i cittadini da possibili danni e violazioni della privacy.
Già a gennaio di quest'anno, il Garante aveva adottato un provvedimento di avvertimento verso gli utilizzatori di servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui Grok, ChatGPT e Clothoff, quest'ultima già soggetta a un provvedimento di blocco previsto per ottobre 2025. L'Autorità ha ribadito che l'uso di tali servizi può portare a gravi violazioni dei diritti fondamentali, oltre a possibili reati, con conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali.
Inoltre, il Garante ha sottolineato che la rapidità dell'intervento è cruciale quando sono in gioco diritti fondamentali, come la privacy e l'integrità personale. La diffusione di deepfake, infatti, può causare danni irreparabili alla reputazione e alla sicurezza delle persone coinvolte, rendendo necessario un intervento normativo efficace e tempestivo. L'Autorità ha anche ricordato che la normativa europea in materia di protezione dei dati personali prevede sanzioni severe per chi viola tali diritti, sottolineando l'importanza di una regolamentazione chiara e applicabile.
In conclusione, il Garante Privacy ha ribadito la necessità di un intervento normativo urgente per contrastare la diffusione di deepfake e proteggere i diritti fondamentali dei cittadini, evidenziando la necessità di una collaborazione tra le autorità competenti per garantire un'applicazione efficace delle norme esistenti
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