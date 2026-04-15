Garante Privacy: nuove dimissioni e indagini, corruzione e peculato sotto inchiesta

L'inchiesta romana si allarga al Garante Privacy con le dimissioni di Marco Aterno e l'indagine su presunti favori e benefici illeciti. Continuano le indagini per corruzione e peculato sui vertici dell'Autorità, mentre si verifica un ribaltone ai vertici di Monte dei Paschi di Siena.

L'inchiesta della Procura di Roma , che da mesi scuote i vertici del Garante per la protezione dei dati personali, continua ad espandere il suo raggio d'azione, portando a nuove dimissioni e indagini. L'ultima importante conseguenza riguarda l'ex amministratore delegato di Ita Airways, Marco Aterno, che ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato da amministratore delegato e direttore generale di Com.tel, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nell'integrazione di sistemi ICT.

Le dimissioni sono scaturite dalla sua formale iscrizione nel registro degli indagati per il reato di corruzione. Aterno è l'unico membro del Collegio del Garante ad essersi dimesso finora. L'inchiesta ha preso le mosse da una segnalazione che il nostro giornale aveva lanciato l'8 novembre 2025, evidenziando il ruolo strategico di Data Protection Officer (DPO) ricoperto da Aterno per conto di Ita Airways nello stesso periodo in cui l'Autorità, di cui faceva parte l'ex fondatore del suo studio legale, era chiamata a valutare e sanzionare le pratiche di gestione dei dati della compagnia aerea. Questo ha creato un potenziale conflitto di interessi.

Dalle indagini sono emersi elementi che suggeriscono una possibile gestione impropria di benefit. In particolare, una corrispondenza, risalente al 30 novembre 2022, rivela che Aterno avrebbe richiesto esplicitamente l'emissione di tessere omaggio per il presidente Pasquale Stanzione e la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni. La concessione di questi privilegi veniva giustificata, secondo i messaggi, come un ''attenzione verso un’autorità sempre più importante in un business come il nostro che tratta big data'. Si tratta di tessere del valore di centinaia di euro l'una, emesse direttamente al livello 'Executive', scavalcando la normale procedura che prevede l'avvio dal livello base 'Smart'. L'autorizzazione a queste emissioni era all'epoca a firma di Fabio Maria Lazzerini, secondo le procedure interne.

È da notare che, in relazione ai problemi di privacy legati al riconoscimento facciale a Linate, la compagnia aerea se l'era cavata con una sanzione definita 'meramente formale' e priva di conseguenze pecuniarie significative. L'avvocato Aterno ha espresso profonda amarezza per la situazione, dichiarando di non sentirsi colpevole riguardo alle tessere Ita e di sperare che i magistrati analizzino attentamente tutte le prove. 'Mi difenderò e proverò che non ho commesso nessun reato. Mi sembra tutto così assurdo, non ho mai corrotto o favorito nessuno. Lavoro 10 ore al giorno da 35 anni onestamente', ha affermato. Anche Fabio Maria Lazzerini ha assicurato la sua massima collaborazione con le Autorità, pur non essendosi occupato direttamente della vicenda all'epoca, e si è detto fiducioso che la legalità sia stata rispettata.

Nel frattempo, l'inchiesta ha visto anche le dimissioni di Vincenzo Fanizza, che ha lasciato la sua posizione volontariamente a seguito di rivelazioni emerse il 20 novembre 2025 durante un'assemblea del personale, alla presenza di quattro vertici del Garante. In quell'occasione, venne fuori che Fanizza aveva ordinato quella che è stata definita una tentata e illegale fuga di notizie dei dipendenti, volta a scovare le presunte 'talpe' dei giornalisti. Successivamente, Guido Scorza, l'unico membro del Collegio ad aver fatto un passo indietro spontaneamente, ha rassegnato le dimissioni. Oggi si aggiunge la caduta 'esterna' del manager Lazzerini.

Gli altri tre componenti del vertice dell'Authority – il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e Agostino Ghiglia – rimangono al loro posto, fieri e ostinati nonostante la bufera e la paralisi istituzionale. Continuano a guidare l'ente, nonostante siano indagati a vario titolo dalla Procura di Roma per corruzione e peculato. Parallelamente, si è assistito a un clamoroso ribaltone nell'assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena, dove la lista di Luigi Lovaglio ha prevalso sulla lista del consiglio di amministrazione. Questo risultato è stato reso possibile dal determinante sostegno di Delfin, il fondo guidato da Leonardo Del Vecchio, e da quello di Banco Bpm, che hanno ribaltato gli equilibri ai vertici dell'istituto bancario.





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