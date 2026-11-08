Garcia: Musk e Miller target delle inchieste democratiche a gennaio

Il deputato Robert Garcia annuncia che Elon Musk e Stephen Miller saranno indagati dal Congresso. Focus su licenziamenti federali e politiche migratorie della Casa Bianca dopo le midterm.

Il deputato californiano Robert Garcia, presidente designato del Comitato di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato domenica che il megamiliardario del settore tecnologico Elon Musk e il nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller saranno probabilmente i principali bersagli delle inchieste congressionali. Questa direzione investigativa scattará formalmente quando i Democratici assumeranno il controllo del Congresso a gennaio, following a sweeping victory in the recent midterm elections. Garcia ha sottolineato che il suo comitato, insieme ad altri organismi legislativi, intende interrogare approfonditamente figure chiave dell'amministrazione Trump per chiarire le responsabilità nelle decisioni più controverse degli ultimi mesi.

Focus sul Dipartimento per l'Efficienza Governativa

Le indagini si concentreranno specificamente sul ruolo di Elon Musk nel licenziamento di massa di dipendenti federali avvenuto lo scorso anno, attraverso il Dipartimento per l'Efficienza Governativa. Garcia ha chiarito che c'è grande interesse non solo da parte della sua commissione, ma trasversalmente in tutto il Congresso, a sentire il testimony del fondatore di Tesla e SpaceX. Questa scelta politica riflette la volontà dei Democratici di esaminare l'impatto operativo e le procedure gestionali adottate dal magnate tech durante il suo mandato di consulenza alla Casa Bianca, segnando un netto cambio di rotta rispetto al passato recente.

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Stephen Miller e la politica migratoria

Parallelamente al caso Musk, l'attenzione sarà rivolta a Stephen Miller, definito da Garcia l'architetto di una politica migratoria definita orribile e ingiusta. Dopo la sua nomina a capo di gabinetto annunciato dal presidente Trump venerdì, Miller è al centro delle decisioni politiche maggiori dell'amministrazione. Le inchieste mireranno a scrutinare il suo ruolo nell'implementazione delle misure più dure contro l'immigrazione illegale, incluse le operazioni di enforcement che hanno portato a incidenti fatali, come la sparatoria in Minnesota dove due persone sono state uccise dagli agenti federali.

Contesto politico e approvazione pubblica

La linea dura sull'immigrazione ha infatti ottenuto un riscontro negativo da parte dell'opinione pubblica, come evidenziato da un sondaggio Reuters/Ipsos di ottobre. Il dato mostra che solo il 37% degli intervistati approvava la gestione dell'immigrazione da parte di Trump, una drastica diminuzione rispetto al 50% registrato quando ha assunto la carica. Questa crisi di consenso, unita alla storica sconfitta dei Repubblicani alle elezioni di metà mandato di martedì, ha creato un clima di tensione istituzionale che i Democratici intendono sfruttare per esercitare un controllo più rigoroso sulle azioni esecutive.

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Minacce di impeachment e resistenza repubblicana

Oltre alle inchieste amministrative, il nuovo speaker della Camera, Hakeem Jeffries, ha annunciato che i Democratici supporteranno una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Jeffries ha definito la rimozione di Hegseth necessaria, citando la sua gestione della guerra in Iran lanciata da Trump a febbraio, che ha causato un aumento dei prezzi del gas e un forte dissenso pubblico. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha già annunciato l'intenzione di reintrodurre gli articoli di impeachment, ma la posizione di Jeffries garantisce un sostegno parlamentare solido alla causa.

La risposta della Casa Bianca

La Casa Bianca ha reagito con durezza alle minacce democratiche, con il Procuratore Generale Todd Blanche che ha avvisato che l'amministrazione è pronta a combattere legalmente ogni tentativo di ostilità. Blanche ha definito inaccettabili le minacce di targeting contro i funzionari e gli alleati dell'amministrazione, dichiarando che ogni membro dello staff dispone di un legale a propria disposizione. Questa postura combatta suggerisce che, nonostante il cambio di maggioranza alla Camera, l'amministrazione Trump continuerà a perseguire la sua agenda aggressiva senza cedere terreno al nuovo Congresso Democratico, preparando un fronte unito per le prossime battaglie legislative.