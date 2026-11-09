Gargash: Incertezza regione mediorientale e difficile accordo USA-Iran

L'alto funzionario Emiriano Anwar Gargash avverte del prolungato periodo di instabilità e della difficoltà di raggiungere un accordo diplomatico tra Washington e Teheran.

Il consigliere diplomatico del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha lanciato un chiaro monito riguardo alla futura stabilità geopolitica del Medio Oriente durante il suo intervento al convegno Abu Dhabi Strategic Debate svoltosi lunedì 9 novembre 2026. L'alto funzionario ha espresso una profonda preoccupazione per la persistente instabilità, sottolineando come la regione possa trovarsi ad affrontare un lungo periodo di incertezza senza una risoluzione definitiva del conflitto in corso.

La difficile prospettiva diplomatica tra Washington e Teheran

Secondo Anwar Gargash, la possibilità di raggiungere un accordo politico completo tra gli Stati Uniti e l'Iran per porre fine alla guerra, che da oltre otto mesi segna la vita nella regione, appare attualmente remota e complessa da concretizzare. La difficoltà strutturale di tale accordo suggerisce che le parti non siano pronte a fare i passi necessari per una soluzione duratura, lasciando la situazione internazionale in uno stato di stallo strategico che richiede una gestione cauta da parte di tutti gli attori coinvolti.

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Investimenti in difesa e mantenimento della deterrenza

In risposta a questo scenario prevedibilmente volatile, Gargash ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti devono necessariamente investire nel potenziamento delle proprie capacità difensive per garantire la sicurezza nazionale. È imperativo, secondo l'esperto di diplomazia, mantenere una deterrenza credibile a livello militare e rafforzare i partenariati internazionali in ambito di sicurezza per far fronte alle minacce esterne. Questa strategia difensiva mira a proteggere gli Emirati da eventuali escalation che potrebbero destabilizzare l'intera area del Golfo.

Le posizioni ufficiali degli Stati Uniti sul fronte negoziale

La posizione di Gargash trova riscontro nelle dichiarazioni recenti dell'allora Segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale ha espresso domenica forti dubbi sulla prossima scadenza di una svolta diplomatica. Rubio ha dichiarato esplicitamente di non credere che un progresso significativo negli sforzi diplomatici volti a terminare il conflitto sia imminente, confermando così la difficoltà oggettiva di chiudere il cerchio delle trattative tra le due potenze in conflitto.

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Preparazione Emiriana e cooperazione con gli alleati

Gli Emirati Arabi Uniti si erano già preparati per lo scenario peggiore, come ribadito da Gargash durante il suo discorso a Manama il 1° novembre 2026, quando i timori di un attacco statunitense all'Iran e di una conseguente risposta iraniana contro gli stati del Golfo erano al culmine. Per gestire il lungo periodo di incertezza previsto, il Consiglio ha indicato la necessità di un impegno diplomatico sostenuto con Teheran e con altri partner regionali, pur riconoscendo che alcuni di questi prossimi passi diplomatici potrebbero essere di natura puramente transazionale e pragmatica per necessità strategica.

Riconoscimento del supporto internazionale per la sicurezza

Concludendo il suo intervento, Anwar Gargash ha evidenziato come il conflitto abbia dimostrato l'importanza cruciale della cooperazione di difesa e sicurezza tra gli Emirati Arabi Uniti e Washington. Il consigliere ha inoltre espresso gratitudine ufficiale verso Francia, Israele, Grecia, Egitto e India per il loro supporto e solidità durante questo periodo critico, sottolineando come la stabilità locale dipenda oggi da una rete allargata di alleati internazionali pronti a garantire la pace e la sicurezza nella regione mediorientale.