Garlasco, avvocato De Rensis denuncia Garofano per dichiarazioni in TV

Avvocato De Rensis minaccia querela al generale Garofano per le sue dichiarazioni televisive sull'omicidio Stasi. Dettagli sulle parole dell'audio del 2018 e sulle cifre di 15.000 euro menzionate da Soldani.

Giacomo De Rensis, avvocato di una delle parti coinvolte nel processo per l'omicidio di Stasi, ha annunciato con fermezza che presenterà una querela nei confronti del generale Carlo Garofano. La mossa legale arriva in risposta alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Garofano durante una recente trasmissione televisiva, dove ha espresso opinioni pubbliche che l'avvocato considera lesive e potenzialmente diffamatorie. De Rensis ha dichiarato con toni perentori che il generale verrà denunciato a ore per le frasi proferite, sottolineando come la notizia sia ormai di dominio pubblico ma riservandosi di dettagliare le accuse specifiche solo dopo la lettura da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Dettagli dell'Audio del 2018 e Cifre di Soldani

L'elemento centrale della disputa legale riguarda un audio del 2018 registrato da Sempio, in cui si discutevano le motivazioni e le dinamiche economiche legate alla gestione del caso. Nell'incisione, Sempio riferisce di aver incontrato tutti e tre gli imputati, evidenziando come il padre dell'avvocato abbia cercato di definire i costi legali con precisione. Soldani, all'inizio delle trattative, aveva affermato che gli imputati avevano tre avvocati ma ne avrebbero pagato uno solo, una logica che è stata ripresa nel corso degli incontri successivi per razionalizzare le spese legali in un procedimento così complesso.

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Nell'ultimo incontro descritto nell'audio, Sempio ha chiesto ai presenti quanto avrebbe loro-costato la situazione, spiegando la necessità di fare i conti in tasca per comprendere la fattibilità economica della difesa. Soldani, inizialmente riluttante a dare una stima concreta, ha fornito una cifra iniziale di 20.000 euro quando gli è stato chiesto di fare da metro di paragone. Tuttavia, di fronte alla replica del padre dell'avvocato che ricordava una precedente offerta di 15.000 euro, Soldani ha ritrattato, mettendo la propria parola a garanzia della cifra inferiore, concordando definitivamente sui 15.000 euro come somma di riferimento.

La Strategia di Mantenimento dei Testimoni Chiave

Un aspetto cruciale emerso dalle dichiarazioni di Sempio riguarda la strategia politica ed economica adottata per mantenere sotto controllo le figure chiave come Soldani, Grassi e Lovati. Sempio ha riferito che suo padre ha deciso di tenere con sé Soldani specificamente perché questi funzionava come un tappo sul prezzo, garantendo una sicurezza sui costi totali del procedimento. La logica era quella di evitare sorprese finanziarie in una causa di tali proporzioni, dove l'incertezza sui costi complessivi poteva essere gestita solo attraverso il vincolo di un testimone o parte che avesse una chiara percezione delle spese legali e delle transazioni economiche in gioco.

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De Rensis ha sottolineato come questa dinamica abbia reso Soldani una figura centrale non solo per le testimonianze, ma anche per l'equilibrio economico dell'intero sistema difensivo. La dichiarazione di Sempio secondo cui il padre lo teneva per avere una sicurezza sul prezzo evidenzia una possibile pressione o incentivo economico legato alla gestione della causa. Questa rivelazione, se confermata e analizzata nel contesto più ampio delle investigazioni, potrebbe avere implicazioni significative sulla percezione della veridicità delle testimonianze e sulle motivazioni profonde che hanno guidato le scelte processuali nel caso Stasi.

Reazioni e Prossimi Passi nel Processo

La denuncia annunciata da De Rensis si inserisce in un clima già teso tra le parti in causa e i media, con il generale Garofano che si trova a dover rispondere pubblicamente delle sue affermazioni. L'avvocato ha chiarito che non si oppone al prezzo in sé, ma alla mancanza di trasparenza e ai metodi utilizzati per gestirlo, ribadendo la necessità di chiarezza e legalità in ogni fase del procedimento. La querela è un atto formale che costringerà l'autorità giudiziaria a valutare la gravità delle dichiarazioni e a stabilire se ci siano gli estremi per procedere contro il generale per diffamazione o altre fattispecie di reato.

I prossimi passi vedranno l'iter della denuncia, con l'attesa dell'analisi del materiale audio e delle registrazioni televisive da parte della magistratura. De Rensis ha mantenuto un tono fermo ma professionale, indicando che ogni dettagli sulle accuse verrà rivelato solo nel momento in cui l'autorità competente avrà preso visione del materiale. Questo approccio suggerisce una strategia legale calibrata per massimizzare l'impatto delle dichiarazioni senza compromettere la credibilità delle proprie richieste in aula. Il caso continua a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica per le complesse dinamiche giudiziarie ed economiche che lo caratterizzano.