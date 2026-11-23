Mattino 5 mostra frammenti del Cd di Andrea Sempio. Massimo Lovati annuncia l'assoluzione di Stasi. La procura di Caltanissetta indaga sulla morte di Chiara Poggi.

Nel quadro delle indagini sulla morte di Chiara Poggi, il programma televisivo Mattino 5 ha diffuso informazioni shockanti relative a un disco trovato in possesso di Andrea Sempio. Il contenuto del supporto ottico è stato definito sconcertante dagli inquirenti, poiché sembrerebbe includere materiale riconducibile a un presunto filmato snuff. Questa rivelazione aggiunge un tassello complesso e macabro alla dinamica del delitto avvenuto a Garlasco.

La scoperta del cd e il contesto investigativo

Il supporto ottico è stato rinvenuto tra gli effetti personali di Andrea Sempio, il principale imputato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il programma ha mostrato in diretta solo i primi secondi del video, evitando di trasmettere sequenze violente per rispettare i limiti etici e normativi. L'estratto diffuso si concentra sulle immagini iniziali, senza mai mostrare la morte della donna, ma lasciando intendere la natura reale e non simulata della scena.

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La trasmissione ha precisato che la natura esatta del filmato non è ancora definitivamente accertata in ogni suo dettaglio, ma il sospetto è che si tratti di una registrazione di un'uccisione reale. La discussione in studio ha evidenziato come il materiale sia catalogato come horror, suggerendo una finalità di divertimento sadico piuttosto che una semplice simulazione cinematografica.

Le dichiarazioni di Massimo Lovati

Massimo Lovati, figura chiave nelle dichiarazioni ai media durante il processo, ha confermato la gravità della situazione. Ha dichiarato che Alberto Stasi sarà riabilitato e che Andrea Sempio sarà prosciolto. La sua tesi è che Chiara Poggi sia stata uccisa su commissione, spostando la responsabilità dal diretto esecutore ai mandanti.

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L'avvocato ha spiegato perché non ha parlato immediatamente, definendo la situazione una bomba annunciata. Le sue parole hanno creato scompiglio nell'opinione pubblica, ribaltando la percezione comune sull'omicidio passionale per inquadrarlo come un delitto freddo e organizzato. La sua posizione è stata centrale nel collegare il caso ad ambienti più ampi della criminalità organizzata.

Nuove indagini e sospetti sulla 'ndrangheta

Le indagini della procura di Caltanissetta hanno ora esteso il loro focus verso la 'ndrangheta calabrese. Gli inquirenti stanno verificando se l'omicidio sia stato orchestrato da questa organizzazione criminale per risolvere questioni interne o per altre finalità. La busta con la scritta per chi vorrà pubblicarla, consegnata alla procura, contiene elementi che potrebbero confermare questa ipotesi.

Il vicino di casa, Gianni De Gennaro, ha riferito di aver visto le luci accese fino alle 21:30 il venerdì sera, indicando uno stato di ansia e stress. La dinamica delle ultime ore di vita di Chiara Poggi appare sempre più complessa, con elementi che vanno oltre la sfera personale degli imputati per coinvolgere reti criminali di livello superiore.

Impatto mediatico e seguito pubblico

La pubblicazione del video ha generato un forte dibattito pubblico sulla natura della violenza e sul ruolo dei media nel raccontare i crimini efferati. Mattino 5 ha svolto un ruolo di primo piano nel portare alla luce dettagli che fino a quel momento erano rimasti nell'ombra. La reazione dello studio è stata di sgomento, riflettendo la gravità dei contenuti esaminati.

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Ora l'attenzione si sposta sulle conclusioni delle autorità giudiziarie. Si attendono nuovi sviluppi procedurali che potrebbero confermare o smentire le dichiarazioni di Massimo Lovati. Il caso Garlasco continua a essere un punto di riferimento per lo studio della criminalità organizzata e delle sue ramificazioni territoriali.