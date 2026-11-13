Garlasco, De Rensis: la sentenza contro Stasi sarà frantumata da nuovi elementi

Antonio De Rensis annuncia a Federica Panicucci il prossimo lancio della revisione del processo Garlasco. L'avvocato conferma che nuove prove distruggeranno i pilastri della condanna di Alberto Stasi.

A Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci, ha dedicato una nuova puntata all'analisi del delitto di Garlasco, uno dei casi giudiziari più complessi e dibattuti della storia italiana. In studio è intervenuto come ospite d'eccezione Antonio De Rensis, l'avvocato che assiste legalmente Alberto Stasi, l'uomo condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Durante l'intervista, andata in onda ieri 12 novembre, De Rensis non ha esitato a fare dichiarazioni di forte impatto, anticipando al grande pubblico sviluppi inattesi e decisivi per l'esito finale della vicenda giudiziaria che ha segnato la vita della vittima e di tutti i protagonisti coinvolti.

La rivelazione di De Rensis sulla revisione del processo

La conduttrice Federica Panicucci ha aperto il discorso chiedendo se ci si stia avvicinando realmente alla revisione del processo contro Stasi e se egli confermi la presenza di elementi deflagranti. La risposta di Antonio De Rensis è stata netta e sorprendente: lui conferma che vi sarà un elemento destinato a destare un'eccezionale scalpore. Secondo le parole dell'advocate, la sentenza che ha condannato il figlio di Maria Bettini e Carlo Gatti verrà frantumata. L'avvocato ha utilizzato una potente metafora architettonica per spiegare il meccanismo giuridico in atto, paragonando la sentenza a una casa con molte mura e pilastri portanti.

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De Rensis ha precisato che la sentenza è sorretta da colonne fondamentali, sebbene siano state gettate giù quelle stesse fondamenta. Quando le colonne portanti vengono rimosse o invalidate, l'intera struttura giudiziaria crolla. Questa dichiarazione rappresenta un cambiamento di passo significativo rispetto alle precedenti difese, suggerendo che non si tratta più di semplici appelli tecnici, ma di una vera e propria ricostruzione delle prove basata su nuovi dati che la corte non aveva considerato in sede di primo grado. L'atmosfera in studio è diventata tesa mentre la presentatrice cercava di capire le implicazioni pratiche di questa affermazione tanto chiara quanto enigmatica.

Il ruolo della Procura Generale e le prudenze legali

Il dialogo è poi passato al possibile ruolo delle istituzioni superiori nella causa. Panicucci ha ricordato le recenti dichiarazioni del giornalista Stefano Zurlo, il quale aveva riportato che la procuratrice generale Nanni sarebbe intenzionata a far partire la revisione, superando eventuali dubbi precedenti. Questa notizia ha fatto scattare la reazione di Antonio De Rensis, che ha tenuto a precisare una distinzione importante. L'avvocato ha dichiarato di non aver mai parlato con la dottoressa Nanni, descrivendola comunque come un magistrato di valore incommensurabile, garantendo la serietà delle istituzioni coinvolte.

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Nonostante la mancanza di contatti diretti, De Rensis ha ammesso che se la procuratrice generale volesse effettuare questa richiesta, sarebbe una circostanza molto importante. Tuttavia, l'advocate ha espresso la massima prudenza, sottolineando che il percorso legale è autonomo e deve essere seguito con cautela per non compromettere l'esito finale. La Panicucci ha chiarito al pubblico che, anche nel caso in cui la procuratrice richiedesse la revisione, la decisione finale spetterebbe esclusivamente alla corte d'appello. De Rensis ha confermato che il luogo deputato a gestire questa fase cruciale sarà la corte d'appello di Brescia, dando un riferimento geografico e giurisdizionale preciso al pubblico.

Il contesto mediatico e la strategia difensiva

L'intervento di Antonio De Rensis si inserisce in un contesto mediatico caldo, dove la figura di Alberto Stasi rimane centrale nel dibattito pubblico. La difesa sta puntando tutto sulla capacità di dimostrare che le prove raccolte durante le indagini originali erano difettose o interpretate in modo errato. L'idea che una sentenza possa essere "frantumata" implica che non si tratti di una semplice correzione di dettagli, ma di un crollo strutturale delle accuse. Questo approccio richiede una pazienza e una precisione legali enormi, poiché ogni passo falso potrebbe pregiudicare l'intero iter di revisione.

La presenza di Stefano Zurlo nelle recenti cronache giudiziarie ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla narrazione, portando l'attenzione sulla figura della procuratrice Nanni. Il suo eventuale intervento potrebbe accelerare i tempi o dare una spinta definitiva alla macchina giudiziaria. Per la difesa di Stasi, è fondamentale mantenere un equilibrio tra la trasparenza verso i media e la strategia processuale. L'approccio cauto di De Rensis testimonia la consapevolezza che i tempi della giustizia non coincidono sempre con i tempi dell'informazione, e che ogni parola rilasciata può essere usata come tassello in un puzzle complesso.

Le conseguenze e il futuro del caso Garlasco

Le dichiarazioni di ieri 12 novembre lasciano presagire che il caso Garlasco non è ancora chiuso. Al contrario, si sta aprendo una nuova fase processuale che potrebbe stravolgere le certezze acquisite negli anni. Per la famiglia della vittima, Chiara Poggi, e per le altre parti lese, queste notizie rappresentano un'altra attesa dolorosa ma necessaria per cercare una verità completa. La revisione del processo è uno strumento raro e di grande effetto, riservato a casi in cui emergano fatti nuovi o prove decisive che non potevano essere presentati in precedenza.

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Il prossimo capitolo sarà scritto dalla corte d'appello di Brescia, che dovrà valutare la richiesta di revisione e gli elementi portanti presentati dalla difesa e potenzialmente dalla procura. L'opinione pubblica segue con attenzione ogni passo, poiché il caso Garlasco rimane un simbolo di giustizia incerta e di drammi personali che hanno segnato la cronaca nera italiana. Le parole di Antonio De Rensis sono un segnale chiaro che la battaglia legale è entrata nella sua fase più critica, con esiti che potrebbero ridefinire la storia recente del sistema giudiziario nel trattare casi così complessi e carichi di emotività.