Garlasco: Difesa Sempio contesta crudeltà e movente sessuale

La difesa di Roberto Sempio nel caso Stasi contesta l'aggravante della crudeltà. Il processo potrebbe slittare al 2027 per l'esame dei fascicoli.

Il procedimento penale relativo all'omicidio di Alberto Stasi a Garlasco affronta una fase critica con la presentazione delle difese contro le aggravanti richieste dalla Procura. Gli avvocati della difesa, guidati da Angela Taccia, hanno formulato obiezioni formali in sede di udienza preliminare, contestando specificamente la qualificazione dei motivi abietti e vili nonché l'aggravante della crudeltà. Questa mossa strategica mira a smontare la narrazione dell'accusa sulla natura premeditata e sadica del reato, spostando il focus su interpretazioni alternative dei fatti.

Contestazione Aggravanti Crudeltà e Motivi

Il nucleo centrale della strategia difensiva risiede nella negazione che l'atto omicidiario sia stato commesso con i requisiti giuridici richiesti per le aggravanti più severe. La difesa sostiene che il numero e l'entità delle lesioni inferte alla vittima non giustificino automaticamente la qualificazione di crudeltà, né tantomeno un movente riconducibile all'odio o ad istinti abietti. Tale posizione intende ridurre la gravità percepita dell'azione, suggerendo che gli atti violenti possano essere letti attraverso altre lenti psicologiche o motivazionali, lontane dalla malvagità pura.

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Ossessione Violenza e Teorie Antropologiche

Durante l'esame delle prove digitali, emersero elementi inquietanti riguardanti le ricerche effettuate dall'imputato Roberto Sempio. L'avvocato Milo Infante ha evidenziato come Sempio abbia manifestato una vera ossessione per la violenza sessuale, giustificandola attraverso una sorta di teoria antropologica distorta. Secondo questa visione riportata nei fascicoli, la donna aggredita avrebbe accettato l'atto perché l'uomo, essendo fisicamente superiore, sarebbe considerato un riproduttore migliore. Questa interpretazione viene utilizzata dalla difesa per spiegare comportamenti patologici senza ammettere colpevolezza diretta per i fini sessuali.

Difesa Cartella Pornografica e Krav Maga

Un altro punto di scontro riguarda l'analisi del contenuto digitale trovato sul computer di Sempio. Mentre alcuni media avevano insinuato la presenza di materiale vergognoso, la difesa ha chiarito che si tratta di una directory scaricata da un portale pornografico standard. Angela Taccia ha descritto il genere dei contenuti come assolutamente normale, negando la presenza di elementi perversi o anomali. Inoltre, ha tentato di legittimare l'interesse per la violenza definendolo uno studio per diventare istruttore di Krav Maga, sebbene tale giustificazione sia stata accolta con scetticismo dagli inquirenti.

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Impatto Medie e Climatizzazione Caso

Il clima intorno al caso è stato ulteriormente complicato dalle reazioni ai media e alle divulgazioni parziali. De Rensis ha denunciato un clima infamante creato dalla diffusione di video e informazioni estratte dal contesto processuale. Ha parlato di una regia mediatica avvelenata, con querele iniziate in gran numero, arrivando a centosessanta solo a Milano. Questa narrazione dipinge un quadro di manipolazione dell'opinione pubblica, dove figure come De Rensis sono accusate di aver giocato un ruolo di burattinaio nel dibattito pubblico.

Slittamento Procedura e Prospettive Future

A causa della complessità tecnica e della mole dei fascicoli da esaminare, l'udienza preliminare rischia di slittare significativamente nel tempo. Le parti coinvolte stimano che la decisione finale sul rinvio a giudizio o sul non luogo a procedere possa avvenire solo nel 2027. Questo lungo intervallo temporale lascia il caso in uno stato di incertezza giuridica prolungata, mentre continuano le indagini parallele su altre vicende correlate, mantenendo alta l'attenzione sull'evoluzione processuale di Garlasco.