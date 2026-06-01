La famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007, presenta una nuova denuncia contro hater e blogger per frenare le accuse e le illazioni. La Procura di Milano sta esaminando 79 fascicoli per reati che vanno dalla diffamazione allo stalking.

Garlasco: indagati per diffamazione l'avvocato De Rensis, la 'iena' De Giuseppe e l'ex maresciallo Marchetto. La denuncia presentata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, riguarda l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, dopo la denuncia di Stefania Cappa. La nuova denuncia si aggiunge alle altre presentate dalla famiglia Cappa contro hater e blogger per frenare le accuse e le illazioni che hanno visto vittima la famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007.

La Procura di Milano sta esaminando 79 fascicoli, scaturiti da denunce e querele delle sorelle Cappa e dei loro familiari, contro youtuber, giornalisti, blogger e non solo, per reati che vanno dalla diffamazione allo stalking. Al momento, gran parte dei fascicoli sono a modello 44, ossia con reati contestati ma senza iscrizioni di nomi





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