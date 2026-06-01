Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Garlasco: indagati per diffamazione l'avvocato De Rensis, la 'iena' De Giuseppe e l'ex maresciallo Marchetto

Cronaca News

Garlasco: indagati per diffamazione l'avvocato De Rensis, la 'iena' De Giuseppe e l'ex maresciallo Marchetto
DiffamazioneDenunciaProcura Di Milano
📆6/1/2026 2:35 PM
📰leggoit
36 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

La famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007, presenta una nuova denuncia contro hater e blogger per frenare le accuse e le illazioni. La Procura di Milano sta esaminando 79 fascicoli per reati che vanno dalla diffamazione allo stalking.

Garlasco: indagati per diffamazione l'avvocato De Rensis, la 'iena' De Giuseppe e l'ex maresciallo Marchetto. La denuncia presentata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, riguarda l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, dopo la denuncia di Stefania Cappa. La nuova denuncia si aggiunge alle altre presentate dalla famiglia Cappa contro hater e blogger per frenare le accuse e le illazioni che hanno visto vittima la famiglia Cappa, mai indagata per il delitto del 13 agosto 2007.

La Procura di Milano sta esaminando 79 fascicoli, scaturiti da denunce e querele delle sorelle Cappa e dei loro familiari, contro youtuber, giornalisti, blogger e non solo, per reati che vanno dalla diffamazione allo stalking. Al momento, gran parte dei fascicoli sono a modello 44, ossia con reati contestati ma senza iscrizioni di nomi

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Diffamazione Denuncia Procura Di Milano Famiglia Cappa Hater Blogger

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massimiliano Finazzer celebra Giuseppe Verdi: ecco lo spettacolo 'Verdi legge Verdi'Massimiliano Finazzer celebra Giuseppe Verdi: ecco lo spettacolo 'Verdi legge Verdi'Accompagnamento della pianista Asako Watanabe e del soprano Elisa Maffi
Read more »

Commisso presenta la gara tributo per suo padre: 'Lo celebreremo nello stadio in cui giocò'Commisso presenta la gara tributo per suo padre: 'Lo celebreremo nello stadio in cui giocò'Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina, ha presentato la giornata in ricordo di suo padre Rocco in programma il prossimo 7 giugno allo stadio 'Rocco B.
Read more »

Stefano Nazzi: «La notte non ho incubi. Non mi interessa trovare un colpevole, mi interessa capire le persone. Per Garlasco c’è il team Stasi e il team Sempio. Io non sto con nessuno»Stefano Nazzi: «La notte non ho incubi. Non mi interessa trovare un colpevole, mi interessa capire le persone. Per Garlasco c’è il team Stasi e il team Sempio. Io non sto con nessuno»Non vive di solo crime, la voce che racconta i gialli italiani. Il giornalista, scrittore e podcaster, è stato ospite degli Sky Inclusion Days, e qui si racconta: «Il crime è diventato una soap. E il colpevole lo si cerca prima dei fatti. Oggi tutti vogliono essere giudici.
Read more »

Giuseppe Gallucci, onorificenza Cavaliere al merito a Porto San Giorgio da prefetto FermoGiuseppe Gallucci, onorificenza Cavaliere al merito a Porto San Giorgio da prefetto FermoLe creazioni dell'imprenditore calzaturiero sono apprezzate da famiglie reali e da numerosi protagonisti dello star system internazionale, confermando il prestigio e l’autorevolezza del marchio nel segmento della calzatura di lusso e di alta manifattura...
Read more »



Render Time: 2026-06-01 17:36:26