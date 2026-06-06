Garlasco, l'intervista di Marco Poggi: 'Non pensavo di dover affrontare tutto questo dopo 18 anni'

Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, parla del caso Garlasco, critica la Procura di Pavia e le campagne mediatiche, e ribadisce la sofferenza per le accuse ingiuste.

Marco Poggi , fratello di Chiara Poggi , la giovane uccisa a Garlasco nel 2007, ha concesso un'intervista in cui esprime tutta la sua amarezza per la vicenda giudiziaria e mediatica che ancora oggi circonda il caso.

A diciotto anni dal delitto, Poggi ha dichiarato: 'Non pensavo di dover affrontare dopo 18 anni questa situazione, perché non si è dato un freno a questa cosa'. Parole cariche di stanchezza e rassegnazione, ma anche di dolore per le accuse subite: 'Mi ha fatto più male l'accusa di aver ucciso mia sorella, di essere il suo assassino.

Mi ha ferito di più il voler rovinare il suo ricordo, qualsiasi cosa che è stata detta per descriverla in maniera diversa e raccontarla per come non era'. L'intervista, andata in onda durante la sfida a distanza tra i programmi 'Quarto Grado' e 'Ore 14 sera', ha riacceso i riflettori su un caso che ha appassionato e diviso l'opinione pubblica per anni.

Poggi non ha risparmiato critiche alla Procura di Pavia, accusata di aver gestito male le indagini: 'Io ho sempre pensato che chi indaga oggi avrebbe potuto smorzare qualche pista con cui si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara'. Ha inoltre raccontato di essere stato tenuto all'oscuro di alcune operazioni: 'Ci hanno preso il Dna di nascosto, la spazzatura. Mi aspettavo che alla apertura delle indagini ci convocassero per dircelo e invece non l'hanno fatto'.

Sebbene non abbia voluto commentare gli scritti e i soliloqui di Andrea Sempio, così come il materiale pornografico di Alberto Stasi, ha sottolineato: 'Non so, è stato detto di tutto e di più, forse per il fatto di non aver mai parlato in 19 anni e fatto interviste'. Per lui è fantasia anche la teoria di Chiara che avrebbe scoperto un giro di pedofilia e droga al villaggio.

'Abbiamo pensato o a un incidente domestico o a un ladro', ha detto riferendosi alle prime ipotesi. Lo scontro è sempre intorno ai risultati opposti delle consulenze, in particolare quelle tra Andrea Sempio e la madre, tra Giuseppe Poggi e il genetista Marzio Capra, cugino di Chiara. Una presunta amante di un carabiniere della Procura sarebbe importante capire da chi arrivino queste falsità.

'Dal forum del seduttore, i diari, i video ispirati a snuff movie, i soliloqui. Elementi davvero angoscianti, da indagare a fondo', ha concluso Marco Poggi, ribadendo la convinzione della famiglia nell'innocenza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio. Le parole del fratello di Chiara riaprono un caso che ha segnato la cronaca italiana, tra colpevoli dichiarati e dubbi mai sopiti





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