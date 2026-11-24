L'ex maresciallo Scoppetta parla a Verità Nascoste su Pappalardo e Napoleone. Ecco le sue spiegazioni sulle intercettazioni e la vicenda Sempio a Garlasco.

Il maresciallo Paolo Scoppetta ha rotto il silenzio intervenendo nel programma " Verità Nascoste" di Milo Infante, trasmesso in prima serata da Rete 4. L'ex alto ufficiale dei Carabinieri, per anni presso la Polizia Giudiziaria della Procura di Pavia durante il mandato del procuratore aggiunto Mario Venditti, ha affrontato temi delicati legati alle indagini su Garlasco e alle accuse che lo hanno visto coinvolto.

Organizzazione della Polizia Giudiziaria a Pavia

Scoppetta ha delineato la struttura operativa dell'epoca, spiegando che non esisteva una squadra funzionale dedicata esclusivamente al dottor Venditti. Erano presenti circa sei o sette colleghi distribuiti tra aliquota Carabinieri e Guardia di Finanza. La sede operativa si trovava al secondo piano, presumibilmente nella stanza numero 27, composta da due locali. Dal 2017, Scoppetta ha assunto la responsabilità dell'aliquota. Ha ribadito quanto dichiarato dallo stesso Venditti riguardo a Silvio Sapone, figura di riferimento per il procuratore aggiunto fin dal lontano 1981 a livello di Polizia Giudiziaria.

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La notte del 24 dicembre 2016 e il Maggiore Pappalardo

L'attenzione si è concentrata sulla Vigilia di Natale del 2016, quando il maggiore Maurizio Pappalardo fotografò il fascicolo sulla scrivania del procuratore Venditti, assente in quel momento. Quella mattina, Scoppetta aveva cercato Pappalardo tramite numerosi messaggi per gli auguri di Natale prima di partire per le vacanze. Nonostante l'insistenza, non riuscì mai a incontrare il collega. Lo stesso Scoppetta ha ammesso di non aver mai dato una spiegazione razionale alla scelta di Pappalardo di fotografare i documenti, definendo l'atto professionalmente irrituale. Ha ipotizzato che l'accesso all'ufficio di Venditti fosse possibile per il cancelliere o per il capo dell'aliquota Carabinieri, dato il lungo rapporto di vicinanza professionale.

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Contestazioni e difficoltà nel dichiarare fede

L'ex maresciallo ha espresso la propria cautela nel mettere la mano sul fuoco per i colleghi, rivelando che molte certezze passate sono venute meno. Questo dubbio deriva anche dalle contestazioni ricevute negli anni, specialmente riguardo ai fatti dell'indagine Clean. La sfiducia è aumentata dopo le perquisizioni subite dalla Procura di Pavia nell'ambito di Clean 1.

Le scuse per le dichiarazioni su Fabio Napoleone

Tema centrale è stata anche l'intercettazione in cui Scoppetta parlava dell'attuale capo della Procura di Pavia, Fabio Napoleone, usando frasi ambigue come mettersi un cappuccio in testa. Lo stesso Scoppetta ha rinnegato quelle parole, definendole inappropriate per un militare. Ha rinnovato le scuse a Napoleone, spiegando che il contesto di sconforto post-perquisizione non giustifica tuttavia quelle affermazioni. Si chiede se le scuse siano state accettate, ma non esita a chiedere perdono per quello che un carabiniere non dovrebbe né dire né pensare.