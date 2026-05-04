Garlasco, le gemelle K al centro dell'indagine: la profezia e l'interrogatorio

Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, sono state nuovamente coinvolte nelle indagini sul delitto di Garlasco. Ricevuti inviti a presentarsi per un interrogatorio, emergono dettagli sulla presunta profezia di Paola Cappa del 2007.

Stefania Cappa e Paola Cappa , cugine di Chiara Poggi , sono tornate al centro dell'attenzione mediatica in relazione al caso di Garlasco , un femminicidio che ha scosso l'opinione pubblica italiana.

I loro nomi emersero subito dopo il tragico evento, quando le due ragazze attirarono l'attenzione per aver affisso un fotomontaggio al cancello della villetta dove Chiara Poggi perse la vita. Questo gesto, all'epoca interpretato in diversi modi, contribuì ad alimentare il mistero e le speculazioni attorno al caso. Ora, a distanza di anni, le due cugine sono state nuovamente coinvolte nelle indagini, ricevendo inviti a presentarsi per un interrogatorio da parte dei carabinieri di Milano.

L'indagine, giunta a una fase cruciale, mira a chiarire ogni dettaglio e a ricostruire con precisione la dinamica del delitto. L'interrogatorio di Paola e Stefania Cappa si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti che coinvolgono anche altre persone vicine alla vittima, come il fratello Marco Poggi, anch'egli convocato per fornire la sua testimonianza. La loro conoscenza di Chiara Poggi e delle sue relazioni potrebbe fornire elementi utili per comprendere meglio le circostanze che hanno portato al femminicidio.

Un elemento particolarmente significativo emerso negli ultimi giorni è una presunta profezia formulata da Paola Cappa nel 2007, ben prima del delitto. Secondo quanto riportato, Paola Cappa avrebbe previsto che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un ragazzo che aveva subito un rifiuto amoroso, suggerendo di indagare sulla pista passionale. Questa affermazione, se confermata, potrebbe aprire nuove prospettive investigative e portare a una rivalutazione di alcune piste già esplorate.

L'accuratezza di questa previsione, e le motivazioni che l'hanno spinta a formularla, sono ora oggetto di grande interesse da parte degli inquirenti. La profezia di Paola Cappa solleva interrogativi inquietanti e suggerisce che la ragazza potrebbe aver avuto informazioni o intuizioni particolari riguardo al destino di Chiara Poggi. L'interrogatorio di Paola e Stefania Cappa sarà quindi fondamentale per approfondire questo aspetto e per comprendere meglio il loro ruolo nella vicenda.

La loro testimonianza potrebbe rivelare dettagli cruciali che finora sono rimasti nascosti, contribuendo a fare luce su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Stefania Cappa ha già espresso la sua disponibilità a collaborare con le autorità, affermando che si presenterà all'interrogatorio. Questa dichiarazione, letta durante la trasmissione 'Dentro la notizia' su Canale 5 da Gianluigi Nuzzi, dimostra la volontà delle cugine di Chiara Poggi di fornire il loro contributo alle indagini.

La loro collaborazione potrebbe essere determinante per svelare la verità sul delitto di Garlasco e per assicurare alla giustizia i responsabili. L'indagine, come sottolineato, è ormai alle battute finali, e ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per chiudere il caso. L'interrogatorio di Paola e Stefania Cappa, insieme a quello del fratello Marco Poggi, rappresenta un passo importante verso la ricerca della verità e la comprensione delle dinamiche che hanno portato alla tragica morte di Chiara Poggi.

La speranza è che, grazie alla loro testimonianza, si possa finalmente fare luce su tutti gli aspetti oscuri di questa vicenda e dare un senso al dolore di chi ha perso una persona cara. La comunità di Garlasco, e l'intera opinione pubblica italiana, attendono con ansia gli sviluppi di questa indagine, nella speranza che la giustizia possa finalmente trionfare





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