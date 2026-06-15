Garlasco, nuova testimonianza riapre i dubbi sul delitto di Chiara Poggi

Un testimone oculare racconta di aver visto una donna in bicicletta il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Le sue dichiarazioni, già verbalizzate lo scorso anno, riaccendono le polemiche sulle indagini e sulla possibile presenza di un complice.

Un nuovo testimone potrebbe riaprire il caso dell'omicidio di Chiara Poggi , avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. L'uomo, di cui si apprende l'esistenza solo ora, ha raccontato ai carabinieri lo scorso anno di aver visto una donna in bicicletta quella mattina, poco prima che il corpo della giovane venisse scoperto.

Le sue dichiarazioni, rimaste finora senza seguito, sollevano interrogativi sulla conduzione delle indagini e sulla possibile presenza di un complice di Alberto Stasi, l'ex fidanzato condannato in via definitiva per l'omicidio. Il testimone si trovava a Garlasco per un appuntamento di lavoro fissato alle 10. Mentre passeggiava, ha incrociato una donna in bicicletta, ma non ha potuto fornire dettagli precisi sul suo volto. Ha riferito di aver subito dopo parlato con le forze dell'ordine, ma di non aver ricevuto attenzione.

Successivamente, ha dichiarato di essere stato oggetto di intimidazioni: qualcuno ha suonato al suo campanello dicendogli di farsi i fatti suoi e di non immischiarsi nelle vicende di Garlasco. Questi episodi lo hanno spinto a formalizzare la denuncia solo un anno dopo, temendo ritorsioni. La vicenda riaccende i dubbi su una possibile concorrente nell'omicidio. Alberto Stasi, scarcerato di recente dopo aver scontato la pena, ha sempre professato la sua innocenza.

La nuova testimonianza, se verificata, potrebbe portare a una revisione del caso. Gli inquirenti dovranno valutare se la donna in bicicletta possa essere stata la complice o un semplice passante. Intanto, la famiglia di Chiara Poggi attende giustizia, mentre il paese di Garlasco torna a parlare di un delitto che ha sconvolto l'Italia





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