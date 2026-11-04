Garlasco: nuove indagini su Sempio e Ris per corruzione ed errori processuali

La Procura di Pavia approfondisce il caso Garlasco con due filoni: corruzione nella famiglia Sempio e omissioni dei Ris. Ecco i dettagli sull'inchiesta.

La Procura di Pavia sta conducendo accertamenti approfonditi sul caso Garlasco attraverso due distinti filoni investigativi che coinvolgono la famiglia Sempio e il vecchio Reparto Investigativo Sicuro. Le indagini, guidate dal procuratore Fabio Napoleone e dall'aggiunto Stefano Civardi, mirano a ricostruire eventuali accordi illeciti e errori procedurali che potrebbero aver favorito l'innocente Alberto Stasi.

Corruzione Sempio e accordi giudiziari

Il primo filone d'indagine verte sul presunto caso di corruzione in atti giudiziari e sulla movimentazione di circa quarantacinquemila euro in contanti da parte della famiglia Sempio. Il giudice per l'udienza preliminare di Brescia, nell'archiviazione della posizione dell'ex procuratore Mario Venditti, ha ipotizzato un accordo posto a livello della polizia giudiziaria o un millantato credito ai danni dei Sempio.

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La posizione dell'ex procuratore Mario Venditti è stata trasferita da Brescia a Pavia, dove sono sotto scrutinio anche Giuseppe Sempio e suo figlio Andrea. La Procura ha confermato alla difesa che non vi sono iscrizioni a suo carico per il giovane Sempio. Tre ex legali, incluso l'avvocato Massimo Lovati, e quattro carabinieri, tra cui Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, sono anch'essi coinvolti nelle verifiche.

Gli inquiretti ipotizzano che l'ipotesi di reato possa evolversi da corruzione a induzione indebita, nota come concussione. Nell'inchiesta del 2017 emergono intercettazioni trascritte in modo incompleto e contatti irrituali tra i carabinieri e Sempio. Nel novembre 2025, il trentottesenne Sempio esprimeva preoccupazione per eventuali contatti tra l'ex legale Soldani e l'agente Sapone.

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Errori Ris e depistaggi sul caso Stasi

Il secondo filone ricostruisce omissioni ed errori commessi dai Carabinieri del Reparto Investigativo Sicuro quasi vent'anni fa, che avrebbero danneggiato Alberto Stasi. La Procura sta verificando almeno cinque elementi critici emersi dalle intercettazioni e dai documenti acquisiti, sotto la supervisione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Tra gli elementi critici figurano due esiti nulli sul Dna sui pedali attribuiti a Chiara del 2007, non inseriti nel fascicolo prima del fermo. Si sospetta che il capitano Alberto Marino abbia nascosto un test negativo sul sangue in quel profilo genetico. Altre analisi su Dna maschile sui pedali rimasero escluse dalle carte del processo Stasi.

Vi è inoltre l'ipotesi di uno scambio tra i campionamenti del Dna sul cucchiaino della colazione di Chiara con quello dei pedali. Gli investigatori hanno rinvenuto una valutazione psicologica dell'allora studente Bocconi non autorizzata dal pm di Vigevano Rosa Muscio. Nuove ipotesi di depistaggio e falso stanno emergendo anche sui verbali recenti degli ex investigatori.

Revisione condanna e futuri sviluppi

Questi nuovi elementi spingono Alberto Stasi a chiedere la revisione della propria condanna. La Procura di Pavia, con l'ausilio del Reparto dell'Arma diretto in quegli anni da Luciano Garofano, sta esaminando attentamente ogni elemento che possa dimostrare l'innocenza di Stasi e la colpevolezza di eventuali investigatori corrotti.

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Le indagini continuano a raccogliere elementi che potrebbero ribaltare la percezione pubblica del caso, mettendo in luce le complessità di un'inchiesta che ha attraversato decenni. L'obiettivo finale è fare luce su ogni ombra che pesa sulla giustizia italiana e garantire che la verità emerga definitivamente.