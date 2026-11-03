Garlasco, nuovo indizio diario: parola Ferri confermata grafologo

Il grafologo Immacolata Vitulli conferma la presenza del nome Giovanni Ferri negli appunti di Andrea Sempio. La Procura di Pavia esamina il manoscritto.

La trasmissione Mattino Cinque di Canale 5, andata in onda il 3 novembre 2026, ha nuovamente al centro del dibattito pubblico le indagini sul delitto di Garlasco. La seconda parte del programma è stata interamente dedicata all'approfondimento della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la comunità locale per mesi. L'attenzione si è focalizzata sulle ultime notizie relative al ritrovamento del diario e degli scritti attribuiti ad Andrea Sempio. Questo elemento rappresenta un punto di svolta nell'iter delle verifiche condotte dalle autorità competenti.

Il diario e la parola Ferri

La grafologa forense del Tribunale di Milano, Immacolata Vitulli, ha confermato che la parola Ferri è effettivamente presente nel manoscritto. L'inviato Emanuele Canta, presente sul luogo degli eventi a Garlasco, ha specificato che si tratta di una pagina recuperata tra i diari sequestrati il 14 maggio 2025 nell'abitazione di Sempio a Voghera. Il manoscritto è stato oggetto di una selezione da parte dei Carabinieri del Comando di Milano, che lo hanno ritenuto di interesse investigativo.

Also read Garlasco, dal diario di Sempio spunta un foglio sul suicidio di Giovanni Ferri e quelle strane parole: «Io aiutato»

Intervento della Procura di Pavia

Proprio ieri nel tardo pomeriggio, l'avvocato Fabrizio Gallo ha inoltrato il manoscritto alla Procura di Pavia. Il pubblico ministero sta attualmente occupandosi della nuova indagine su questo reperto materiale. Il legale ha chiesto esplicitamente di fare luce sul contenuto del testo per chiarire eventuali collegamenti con il caso della morte di Giovanni Ferri. Quest'ultimo era stato archiviato in passato come suicidio, ma ora le indagini stanno riacquisendo nuova linfa.

Advertisement

Dibattito e interpretazioni contrastanti

In studio si è acceso un acceso dibattito tra gli ospiti riguardo al significato delle annotazioni. Stefano Zurlo ha sostenuto la tesi per cui Ferri sarebbe stato ucciso, sottolineando come ci sia una catena di morti sospette. Luca Barbarossa, invece, ha espresso accordo con Gallo sulla necessità di riaprire l'indagine, definendo onorevole il suo operato. Ha aggiunto che sarebbe interessante sentire direttamente Sempio, anche se lui ha scelto di non parlare.

Posizioni e rassicurazioni conduttrice

Daniele Lugli ha criticato l'ipotesi che Sempio sia un serial killer, definendo grottesca l'idea di maschere come suicidi. La conduttrice ha precisato di non aver mai collocato Sempio come assassino di Ferri, chiarendo che si tratta di un'interpretazione altrui. Questa presa di distanza serve a tutelare la correttezza dell'informazione e a evitare speculazioni non verificate. L'analisi continua a sollevare interrogativi aperti nel dibattito pubblico.