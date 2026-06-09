Garlasco, Stasi: 'A casa di Chiara c'era il posacenere pieno, noi non fumavamo. Marco Poggi mi chiese dei video. Sempio? Non sapevo esistesse'

Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, viene convocato dal procuratore capo di Pavia per parlare delle nuove indagini su Andrea Sempio. Stasi solleva dubbi sul muretto rotto e sul posacenere pieno, e dice di non aver mai conosciuto Sempio.

Alberto Stasi , il fidanzato di Chiara Poggi condannato per l'omicidio di via Pascoli a Garlasco del 13 agosto 2007, è stato convocato il 20 maggio 2025 davanti al procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone per discutere delle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio .

Durante l'interrogatorio, trasmesso in parte dal programma Quarta Repubblica il 9 giugno, Stasi ha sollevato dubbi su alcuni elementi del caso, in particolare sul muretto di cinta della casa di Chiara, che ha trovato rotto il giorno del ritrovamento del cadavere. Ha dichiarato: 'Era rotto, ma non l'ho rotto io. E nemmeno lo ha fatto qualche carabiniere. Qualcuno potrebbe aver scavalcato.

Ed è una cosa che mi ha sempre lasciato una domanda, un'anomalia.

' Stasi ha poi aggiunto che il posacenere in casa era pieno di cenere, nonostante né lui né Chiara fumassero, e i genitori di lei erano assenti da una settimana. Questa circostanza, secondo lui, rappresenta un'altra incongruenza che non è mai riuscito a spiegarsi.

Parlando di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'omicidio, Stasi ha affermato di non aver mai conosciuto quest'ultimo prima che il suo nome emergesse nelle indagini: 'Prima di leggere le SIT messe a disposizione dalla Procura di Vigevano dalla dottoressa Muscio, non sapevo che esistesse una persona che si chiamava Andrea Sempio. Ho letto tutto con curiosità perché la mia storia è importante, e sono rimasto sorpreso.

' Napoleone ha poi informato Stasi dell'esistenza di un'impronta digitale, la numero 33, che presenta 15 corrispondenze con quella di Sempio, definendo l'attribuzione certa. Stasi ha commentato: 'Se lo avessimo avuto prima... è una cosa personale.

' Ha inoltre fatto riferimento alle telefonate che Sempio fece a casa Poggi dopo il 4 agosto 2007, ipotizzando che Chiara potesse avere altri pensieri in quel periodo. Riguardo ai video intimi che circolavano, Stasi ha detto di non essere a conoscenza della loro diffusione. Ha poi ricordato che Marco Poggi, fratello di Chiara, gli chiese di quei video mentre Stasi si trovava a casa di Marco, poco prima del suo fermo per il delitto.

Stasi ha infine parlato del periodo trascorso a Londra e della visita di Chiara, sottolineando che lei non gli riferì problemi o preoccupazioni. Sull'ultima serata trascorsa insieme, ha menzionato di essere andato al bagno durante la cena e di aver visto Chiara lavarsi le mani. Le dichiarazioni di Stasi riaprono interrogativi sul caso, mentre le indagini proseguono concentrandosi su Sempio





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