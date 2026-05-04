Garlasco: Svolta nelle indagini, Sempio il nuovo sospettato

La Procura di Pavia indaga su Andrea Sempio come possibile autore del delitto di Chiara Poggi, riaprendo il caso Garlasco e mettendo in discussione la colpevolezza di Alberto Stasi.

La Procura di Pavia sta giungendo alla conclusione di una nuova indagine sul delitto di Garlasco , un caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per anni.

Gli ultimi sviluppi includono l'interrogatorio di Andrea Sempio, considerato ora il principale sospettato, e la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa, gemelle che all'epoca dei fatti furono oggetto di attenzione mediatica per un fotomontaggio ritrovato sulla scena del crimine, e di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara Poggi e amico di Sempio. L'inchiesta si concentra sull'ipotesi che l'assassino di Chiara Poggi non sia stato Alberto Stasi, l'ex fidanzato che sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione, ma proprio Andrea Sempio, all'epoca dei fatti un diciannovenne.

Secondo la ricostruzione della Procura, Sempio avrebbe reagito violentemente a un rifiuto amoroso, colpendo Chiara Poggi con un oggetto contundente per almeno dodici volte al volto e alla testa. Questa nuova linea investigativa si basa su elementi emersi da recenti analisi informatiche sul computer della vittima, condotte dal consulente Paolo Del Checco, e su testimonianze che suggeriscono un possibile movente passionale.

La difesa di Sempio, affidata all'avvocato Liborio Cataliotti, ha reagito alle accuse, definendo le chat pubblicate, nelle quali Sempio esprimeva alcune ossessioni sul forum 'Italian Seduction', un tentativo di 'mostrizzazione' strumentale in vista dell'interrogatorio. Cataliotti ha sottolineato che i messaggi incriminati non hanno alcun legame con Chiara Poggi, contestualizzando una frase riguardante una 'cotta' per una barista come una semplice riflessione sulla propria vita sentimentale e una volontà di migliorarsi.

L'avvocato ha definito questa contestualizzazione una 'formidabile prova a discarico' per il suo assistito. Si prevede che Sempio si avvalga del diritto al silenzio durante l'interrogatorio di mercoledì. Contemporaneamente, sarà ascoltato Marco Poggi, il cui contributo potrebbe essere cruciale per chiarire i rapporti tra Sempio e la sorella Chiara, e per fornire ulteriori dettagli sulla vita della giovane nei giorni precedenti il delitto.

Le gemelle Cappa saranno ascoltate martedì mattina a Milano, e le loro deposizioni serviranno ad approfondire la conoscenza della vita di Chiara e a verificare se fosse stata oggetto di avances indesiderate, in linea con la 'pista passionale' suggerita da Paola Cappa nel 2007. L'obiettivo finale della Procura è quello di chiudere le indagini e richiedere il rinvio a giudizio per Sempio, aprendo la strada a una possibile richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, che presto verrà presentata alla Corte d'appello di Brescia.

La complessità del caso e le nuove rivelazioni sollevano interrogativi sulla verità dietro il delitto di Garlasco, e alimentano la speranza di una giustizia finalmente completa per Chiara Poggi e la sua famiglia. L'indagine si concentra ora sull'analisi di ogni dettaglio, cercando di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla tragica morte della giovane. Le testimonianze delle persone coinvolte, unite alle prove informatiche, potrebbero rivelarsi decisive per fare luce su una vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana.

La Procura di Pavia è determinata a portare avanti le indagini fino in fondo, al fine di accertare la verità e assicurare alla giustizia i responsabili del delitto. La vicenda di Garlasco continua a essere un monito sulla fragilità della vita e sulla necessità di combattere la violenza di genere. La speranza è che questa nuova indagine possa portare a una svolta definitiva nel caso, offrendo un po' di pace e serenità alla famiglia della vittima e alla comunità locale.

La ricerca della verità è un imperativo morale, e la Procura di Pavia è impegnata a perseguirlo con determinazione e rigore. Il caso Garlasco rappresenta una sfida per la giustizia italiana, e la sua risoluzione potrebbe avere importanti implicazioni per la tutela dei diritti delle vittime e la prevenzione della violenza. La Procura di Pavia è consapevole della responsabilità che le deriva da questo caso, e sta lavorando con impegno per garantire che la giustizia sia fatta.

La vicenda di Chiara Poggi è un simbolo della lotta contro la violenza di genere, e la sua memoria deve essere onorata con la verità e la giustizia





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