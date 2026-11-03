Garofano difende Ris e querela diffamatori: 'Montatura mediatica'

L'ex generale Garofano contesta le accuse sul caso Poggi, definendo la critica una montatura. Minaccia azioni legali contro chi lo diffama.

L'ex comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, il generale Marco Garofano, ha rotto il suo lungo silenzio pubblico per denunciare pubblicamente quella che definisce una "vergognosa montatura mediatica" contro l'operato dei suoi investigatori durante le indagini sul delitto Chiara Poggi. Attraverso un'intervista dettagliata con il giornalista Monteleone, Garofano ha risposto punto per punto alle critiche emerse negli ultimi mesi, sostenendo con fermezza che il lavoro svolto nel 2007 sia stato distorto da una narrazione parziale e ingiustificata.

Contro le accuse di occultamento prove

Il generale ha respinto categoricamente l'accusa secondo cui il Ris avrebbe nascosto elementi a favore della difesa di Alberto Stasi. Ha dichiarato esplicitamente che tutte le "corse negative" relative alle analisi genetiche erano già presenti nella documentazione ufficiale agli atti dell'epoca, negando qualsiasi tentativo di occultamento. Secondo Garofano, si vuole far passare l'idea che gli investigatori volessero incastrare Stasi, ma questa affermazione è assolutamente falsa e priva di fondamento tecnico.

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Significato delle corse negative DNA

Un punto cruciale della difesa di Garofano riguarda l'interpretazione scientifica delle cosiddette "corse negative" effettuate sui reperti esaminati. L'ex generale ha ribadito che questi test successivi non avevano alcun significato statistico in grado di smentire i risultati positivi ottenuti nelle analisi iniziali del 19 settembre. Ha spiegato che ogni dato tecnico deve essere letto nel contesto complessivo delle verifiche svolte, affermando che nessuna negatività successiva poteva sconfessare la positività dei dati originali.

Difesa del metodo investigativo Ris

Garofano ha rivendicato il rigore metodologico seguito dall'intera struttura investigativa del Ris di Parma, sottolineando come fosse l'intero reparto a muoversi coordinatamente sotto la sua direzione. Ha ricordato di aver voluto portare gli accertamenti a Parma per poter svolgere anche quelli irripetibili fuori dall'orario di servizio ordinario, agendo in stretta collaborazione con il pubblico ministero. Ha inoltre giustificato la richiesta di un parere alla psicologa giuridica Bramante come uno strumento legittimo per valutare la veridicità delle dichiarazioni di Stasi, nell'ambito delle prerogative riconosciute alla polizia giudiziaria.

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Difficoltà di ricostruzione storica

Parlando delle recenti audizioni davanti agli inquirenti, Garofano ha evidenziato la difficoltà oggettiva nel ricostruire attività svolte quasi vent'anni fa senza avere a disposizione la documentazione originale. Ha osservato che molti soggetti coinvolti sono stati chiamati a ricordare dettagli in un contesto dove venivano effettuate migliaia di analisi, chiedendo apertamente a chiunque di provare a ricordare particolari così lontani nel tempo. Questa mancanza di archivio immediato, secondo il generale, rende le attuali contestazioni ancora più ingiuste.

Campagna mediatica e minacce legali

La conclusione dell'intervista è stata dedicata al trattamento subìto da Garofano e dai suoi collaboratori, descritto come una concentrazione di pregiudizio, odio e cattiveria mai vista prima. Il generale ha annunciato di aver già querelato e continuerà a querelare tutte le persone che continueranno a offenderlo e a diffamarlo, considerando l'intera vicenda una sorta di congiura costruita contro la sua figura professionale e quella del suo team investigativo storico.