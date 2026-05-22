Garry Kasparov: Putin ha creato un esercito criminale e la guerra in Ucraina potrebbe estendersi all’Europa

Il campione mondiale di scacchi e fondatore del movimento ‘L’Altra Russia’, Garry Kasparov, ha espresso preoccupazione per la guerra in Ucraina e la possibile estensione della sua portata all’Europa. Secondo Kasparov, Putin ha creato un esercito criminale e la Russia resterà in uno stato di guerra permanente sotto il suo controllo. La lotta contro Putin non è semplice, ha affermato, poiché Putin ha costruito una rete di difesa personale molto sofisticata e non vedo proprio come si possa sfondarla.

La lotta al presidente russo Vladimir Putin non è ancora conclusa per il campione mondiale di scacchi e fondatore del movimento ‘L’Altra Russia ’, Garry Kasparov .

Dopo la fallita candidatura alle presidenziali del 2008 e la repressione delle proteste del 2011-2012, Kasparov fu costretto a fuggire in esilio negli Stati Uniti dove ha fondato la piattaforma dell’opposizione ‘Free Russia Forum’. Alla vigilia della sua partecipazione al summit FutureProofSociety a Brescia, Kasparov ha dichiarato che la guerra in Ucraina è un cancro e che Putin potrebbe estendere la sua guerra all’Europa già entro l’anno.

Secondo Kasparov, il Cremlino non può permettersi che la guerra finisca senza rivendicarne la vittoria, ma in questo momento non è di certo il vincitore. La guerra è esistenziale per Putin, e ogni elemento della società è funzionale alla guerra. La Russia resterà in uno stato di guerra permanente sotto Putin, secondo Kasparov.

La lotta contro Putin non è semplice, ha affermato, poiché Putin ha costruito una rete di difesa personale molto sofisticata e non vedo proprio come si possa sfondarla. Tuttavia, Kasparov ha espresso preoccupazione per le recenti voci critiche contro il blocco di Internet e la crisi economica, affermando che il clima si sta deteriorando e che i raid contro oleodotti, raffinerie di petrolio e fabbriche militari stanno causando ingenti danni finanziari.

La Russia è uno Stato-mafia che Putin controlla assicurandosi che tutti i gruppi chiave dell’élite godano di benefici, ma i raid alle infrastrutture energetiche colpiscono interessi privati. Kasparov ha anche espresso preoccupazione per la forza militare combinata di Paesi baltici, scandinavi e Polonia, affermando che la loro popolazione sia pronta a sostenere le ripercussioni di una guerra e che la Nato sia disposta a colpire il territorio di una potenza nucleare.

Infine, Kasparov ha sollevato la questione dell’ombra nucleare fornita da un prossimo presidente francese ai Balcani





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