Gas e Rinnovabili: Il Paradosso Italiano tra Bollette e Svuotamento del Sistema Elettrico

L'analisi di Agostino Re Rebaudengo sul tetto al gas rivela costi nascosti per l'Italia. Mentre la Germania accelera sulle rinnovabili, il nostro sistema subisce un drenaggio di risorse verso l'estero.

La conferenza sul clima di Antalya ha evidenziato la crescente spinta verso l'elettrificazione, con l'obiettivo di raggiungere il 35% dei consumi energetici finali globali entro il 2035. Questa quota, sebbene considerata insufficiente e priva di chiarezza sulle fonti di produzione, rappresenta un passo avanti rispetto alla dipendenza dai combustibili fossili. L'Italia sta affrontando questa transizione attraverso la manovra economica e il decreto legge bollette bis, ma le misure adottate sollevano interrogativi critici sugli effetti a lungo termine del tetto al gas.

Criticità del Modello Gas e Confronto con la Spagna

Agostino Re Rebaudengo, vicepresidente per l'energia di Finco e presidente di Asja Energy, analizza le dinamiche del mercato energetico confrontando la situazione italiana con quella spagnola del 2022. La sua analisi rivela che l'applicazione di un tetto al prezzo del gas, se fissato al di sotto del costo di mercato, crea un meccanismo di trasferimento di ricchezza involontario. Quando il prezzo del gas in Italia è stabilito a 80 euro a megawattora e viene applicato un tetto inferiore a 60 euro, si finanzia uno sconto pagato dalle famiglie e dalle imprese locali.

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Tale meccanismo, tuttavia, rende l'elettricità prodotta in Italia estremamente competitiva ai livelli internazionali. Di conseguenza, la domanda di energia dai Paesi vicini aumenta significativamente, attirando consumi esteri grazie al prezzo conveniente. Questo flusso non rafforza la struttura del sistema elettrico italiano, ma comporta invece un onere fiscale per il paese, garantendo benefici effimeri che vengono condivisi parzialmente solo con la popolazione locale.

Il Distacco Tecnologico tra Italia e Germania

La differenza sostanziale tra l'Italia e la Germania risiede nella capacità di espandere gli impianti a basso costo alimentati da risorse nazionali. Mentre la Germania, grazie alle riforme del permitting del 2023, ha installato 20 nuovi gigawatt di rinnovabili ogni anno, l'Italia ha registrato un ritmo drasticamente inferiore. Nei tre anni precedenti, la Germania ha aggiudicato quasi 32 gigawatt di eolico onshore nelle aste competitive, contro poco più di 2 gigawatt in Italia.

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Questa disparità si riflette direttamente nei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica. Tra maggio e ottobre 2026, il prezzo medio in Italia è stato di 171,21 euro a megawattora, contro i 125,75 euro della Germania, i 109,54 euro della Spagna e i 108,95 euro della Francia. Tale divario enorme contribuisce alla crescente povertà energetica nelle famiglie italiane e riduce la competitività delle imprese nazionali rispetto ai competitor europei.

L'Impatto Reale delle Misure di Governo sulla Popolazione

Il governo italiano ha giustificato le misure di contenimento del prezzo del gas come necessarie per proteggere le fasce più deboli della popolazione. Tuttavia, i calcoli dell'autorevole think tank Ecco dimostrano che il beneficio effettivo ammonta a soli 17 euro all'anno per famiglia, ovvero il costo di un caffè al mese. Questo importo limitato potrebbe nascondere costi ben più elevati a lungo termine, poiché il ricorso al gas rallenta la transizione strutturale verso le rinnovabili.

L'aumento dell'uso di gas non risolve il problema di fondo, ma invece di rafforzare il sistema elettrico nazionale, crea una dipendenza continua dall'estero. Le rinnovabili, al contrario, non gravano sulle tasche degli italiani e riducono la vulnerabilità strategica del paese, rendendo l'energia più accessibile e sicura per il futuro. La mancata espansione delle rinnovabili costituisce quindi un fallimento nelle politiche energetiche nazionali.

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Nonostante la dichiarata opposizione a qualsiasi ostacolo, il ritmo di crescita dell'energia pulita in Italia rimane inferiore agli obiettivi europei, colmando anche il divario con paesi come la Spagna. La mancanza di autorizzazioni per gli impianti, spesso bloccate dalle soprintendenze nove volte su dieci, impedisce lo sviluppo dell'eolico anche in aree non di pregio e dopo valutazioni ambientali favorevoli del Mase.

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Il principio di tutela del paesaggio non può essere applicato in modo indiscriminato, soprattutto quando si tratta di soddisfare bisogni primari come la sicurezza energetica e la protezione del clima. L'esperienza di paesi come l'Olanda, dove un quarto del paesaggio è di origine artificiale e gli impianti eolici sono diffusi, dimostra che lo sviluppo energetico non deve necessariamente coincidere con la devastazione paesaggistica.

Il Ruolo Strategico delle Energie Pulide nel 2025

Nel 2025, le rinnovabili hanno rappresentato circa l'85% di tutta la nuova capacità elettrica aggiunta a livello globale, con solare ed eolico che hanno coperto il 96% di queste installazioni. Questo trend sottolinea l'importanza strategica dell'elettrificazione per il futuro del mercato energetico. L'Italia ha l'opportunità di seguire l'esempio della Germania, rilasciando le autorizzazioni pendenti da anni e organizzando aste competitive per abbassare i costi energetici.

La transizione verso le energie pulite non è solo una necessità ambientale, ma una priorità economica per ridurre la povertà energetica e migliorare la competitività industriale. Rallentare questa transizione per mantenere sussidi ai combustibili fossili rappresenta un errore strategico che penalizza le famiglie e le imprese. Il futuro del sistema energetico italiano dipende dalla capacità di accelerare l'implementazione delle rinnovabili e di superare i blocchi burocratici attuali.