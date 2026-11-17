La cisterna Gas Husky invia segnale di soccorso al largo della Bulgaria. Il Mar Nero vive momenti di forte tensione dopo l'attacco di un drone.

Una nave cisterna per il trasporto di gas di petrolio liquefatto ha lanciato un urgente segnale di soccorso martedì, al largo della costa bulgara del Mar Nero. L'incidente si è verificato a poche miglia dal punto esatto in cui, il lunedì precedente, un'altra imbarcazione era stata colpita da un drone, secondo quanto riferito da due fonti marittime e dai media locali. Questo evento ha immediato allarmato le autorità della regione, accentuando le preoccupazioni per la crescente instabilità delle rotte commerciali nella zona.

Dettagli Tecnici e Posizione dell'Incidente

La nave battente bandiera liberiana, denominata "Gas Husky", ha attivato l'allarme di soccorso mentre navigava a circa 60 miglia nautiche al largo di Capo Kaliakra. Questo dettaglio geografico è cruciale poiché situata all'interno della zona economica esclusiva della Bulgaria, l'area è sotto la giurisdizione diretta delle autorità marittime nazionali. La presenza di una grande cisterna in difficoltà a questa distanza dalla costa ha immediatamente innescato procedure di emergenza e monitoraggio continuo da parte dei soccorsi navali e aerei.

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Le autorità marittime bulgare hanno avviato un'indagine formale per determinare le cause precise dell'attivazione del segnale. Finora, né lo stato della nave cisterna né le condizioni dell'equipaggio a bordo sono stati chiariti completamente. La mancanza di informazioni immediate sulla sicurezza fisica dei marinai e sull'integrità strutturale della "Gas Husky" ha creato un clima di incertezza, lasciando aperta la possibilità che si tratti di un'emergenza meccanica, umana o legata a fattori esterni non ancora identificati.

Contesto Geopolitico e Attacchi Recenti

L'incidente della "Gas Husky" si inserisce in una serie allarmante di eventi che hanno colpito le acque del Mar Nero. A soli giorni di distanza, il lunedì precedente, una nave da carico che trasportava grano è affondata a circa 40 miglia nautiche al largo dello stesso tratto di costa. Quel naufragio, verificatosi in circostanze che suggeriscono un intervento ostile, è considerato il più recente di una spate di attacchi mirati. Queste operazioni belliche hanno destabilizzato le operazioni di trasporto marittimo, rendendo le acque bulgare una zona ad alto rischio per il commercio globale.

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La sequenza di eventi ha già provocato conseguenze umane drammatiche, lasciando oltre 20 marittimi scomparsi e di cui si teme la morte. Questi numeri elevati riflettono la pericolosità attuale del conflitto tra Russia e Ucraina, che si sta allargando anche ai settori civili e logistici. Le organizzazioni internazionali e le autorità locali stanno monitorando la situazione con estrema attenzione, dato che la sicurezza dei lavoratori del mare è minacciata non solo da guasti tecnici, ma anche da azioni ostili direttamente collegate alle tensioni geopolitiche in corso.

Reazioni delle Parti Coinvolte e Prossimi Passi

La società gestrice della nave, con sede in Grecia, non era immediatamente disponibile per fornire commenti ufficiali sulle circostanze dell'incidente. Questa mancanza di comunicazione immediata da parte del proprietario o del gestore ha sollevato ulteriori interrogativi sulla trasparenza e sulla capacità di risposta in tempo reale alle emergenze. Le autorità bulgare, attraverso l'emittente pubblica nazionale BNG, hanno confermato la ricezione dell'allarme e la relativa attivazione delle squadre di intervento.

Le indagini in corso potrebbero richiedere diversi giorni per restituire un quadro completo della dinamica degli eventi. I testimoni oculari e i dati raccolti dai sistemi di monitoraggio satellitare saranno fondamentali per distinguere tra un incidente fortuito e un atto deliberato. Fino a quando non verranno pubblicati i risultati ufficiali, la regione continuerà a vivere in uno stato di allerta elevata, con potenziali ripercussioni sulle tariffe di assicurazione navale e sulla fiducia degli operatori economici che dipendono dalle rotte del Mar Nero per l'export di materie prime strategiche come il grano e il gas liquefatto.