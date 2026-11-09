Gas in Italia, prezzo a 313 euro al MWh: il rincaro che colpisce le bollette

Il prezzo all'ingrosso del gas in Italia schizza a 313,51 euro al MWh, il livello più alto da dicembre 2022. Gazebo cerca di limitare i danni con un tetto a 58,9 euro.

Il mercato elettrico italiano ha registrato un'impressionante impennata nei prezzi all'ingrosso dell'energia, toccando livelli non più visti da quasi quattro anni. Oggi, 9 novembre, il prezzo di riferimento è salito a 313,51 euro al megawattora, segnando un aumento verticale del 28,9% rispetto alla giornata precedente. Questo valore rappresenta il livello giornaliero più alto registrato dal 16 dicembre 2022, segnando un netto distacco dalla normalità recente. La situazione indica un forte stress sui costi energetici del Paese, con ripercussioni immediate sui mercati e sui consumatori finali.

Analisi dei dati di mercato e trend storici

Sebbene si tratti di un valore elevato, non è un record assoluto in termini storici. Durante l'agosto 2022, nel pieno della crisi globale del gas, i prezzi avevano oltrepassato la soglia dei 740 euro al megawattora. Tuttavia, il confronto con il periodo attuale rivela una stabilità in negativo preoccupante, poiché per ritrovare quotazioni simili a quelle odiene occorre tornare indietro di quasi quattro anni. Le proiezioni per domani, 10 novembre, non lasciano intravedere alcun sollievo. Le contrattazioni già concluse indicano un prezzo PUN di 293,86 euro per megawattora, confermando la tendenza al rialzo.

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Confronto con le medie annuali e mensili

I dati evidenziano un assestamento dei prezzi dell'energia su livelli significativamente superiori alla media degli ultimi mesi. Si registrano valori doppi rispetto a quelli di maggio, quando il prezzo era di 119,35 euro per megawattora, e ancora più alti rispetto alle medie di settembre, fissate a 207,54 euro, e di ottobre, ferme a 230,83 euro. Nei primi dieci giorni del corrente mese di novembre, la media è salita a 277,29 euro, superando di oltre il 20% la media di ottobre. Questo dato è più del doppio dei 117,09 euro registrati come media nell'intero novembre del 2025, evidenziando un divario strutturale nei costi di approvvigionamento.

Impatto economico su famiglie e imprese

Le conseguenze di questa dinamica di mercato si riflettono direttamente sulla tasca degli italiani e delle attività produttive. Si tratta di notizie negative per le bollette energetiche, poiché un rincaro persistente si traduce in costi più elevati per i contratti indicizzati. Le famiglie e le imprese nazionali si trovano a dover affrontare un contesto di spesa energetica insostenibile per molti segmenti del mercato. La volatilità dei prezzi incide sulla pianificazione dei budget aziendali e sulla capacità di spesa delle utenze domestiche, riducendo il potere d'acquisto e aumentando il rischio di povertà energetica.

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Intervento del Governo e misure di contenimento

Di fronte a questa escalation di costi, l'attenzione si concentra sulle misure governative attese da tempo. La delibera Gazebo, nota anche come Gazometro, è stata rinviata più volte e era attesa al Consiglio dei ministri del 9 novembre. L'obiettivo principale di questo provvedimento è contenere il prezzo del gas impiegato per la produzione di elettricità. Questo combustibile determina spesso il prezzo marginale dell'intero mercato elettrico italiano, influenzando quindi il costo finale di ogni kilowattora consumato. L'ipotesi discussa prevede l'istituzione di un tetto al prezzo del gas a 58,9 euro per megawattora.

Meccanismo di compensazione e incognite finali

Il meccanismo proposto prevede anche la previsione di compensazioni ai produttori di energia elettrica, per garantire la continuità degli investimenti e del servizio. Tuttavia, resta un'incognita fondamentale da risolvere: quanto di questo risparmio teorico arriverà realmente alle utenze finali. Non è scontato che l'abbattimento del prezzo del gas al grossio si traduca in una riduzione proporzionale delle fatture per i cittadini. La trasparenza e l'efficacia della trasmissione del beneficio dal mercato all'ingrosso al consumatore finale rappresentano la sfida centrale per le autorità di regolazione e per il Governo.