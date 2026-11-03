Gas Italia Ottobre 2026: +9,1% Bolletta, Record Storico Arera

Arera conferma il +9,1% per il gas a Ottobre 2026, toccando massimi storici. Ecco l'impatto economico per i 2,3 milioni di clienti vulnerabili e il dettaglio delle spese.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha reso noto un significativo incremento dei prezzi del gas naturale per il mercato tutelato. Per il mese di ottobre 2026, le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo, determinando un aumento del 9,1% nella spesa totale per l'utente tipo rispetto al mese precedente. Questo aggiornamento mensile segnala una pressione economica particolare per i circa 2,3 milioni di clienti ancora protetti dal Servizio di tutela della vulnerabilità.

Dettaglio Costi Bolletta Gas Ottobre 2026

Il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo si attesta a 176,80 centesimi di euro per metro cubo. La composizione della fattura evidenzia che la sola spesa per la materia prima gas naturale ammonta a 97,06 centesimi di euro, corrispondenti al 54,9% del totale della bolletta. Questo componente riflette il valore della materia prima gas, pari a 88,36 euro per Megawattora, come confermato dall'Autorità. Il restante margine per l'approvvigionamento e le attività connesse è di 5,83 centesimi di euro, pari al 3,3% del totale.

Also read Mercatini di Natale 2026, i 10 più belli d’Europa: dove andare e quando visitarli

Oltre al costo dell'energia, la bolletta include oneri infrastrutturali e fiscali significativi. La spesa per il trasporto e la gestione del contatore rappresenta il 15,41% del totale, con un importo di 27,25 centesimi di euro per i servizi di distribuzione e misura. Gli oneri generali di sistema incidono per 4,98 centesimi di euro, pari al 2,82% della fattura. La componente fiscale rimane la voce più pesante, con imposte per 41,68 centesimi di euro, che costituiscono il 23,57% del totale mensile.

Reazione Consumatori e Analisi Storiche

Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha definito questi dati un record storico, sottolineando che mai il prezzo del gas, imposte incluse, è stato così elevato. Secondo l'analisi dell'associazione, per un nuovo cliente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, l'aumento del 9,1% si traduce in 163 euro di spesa aggiuntiva su base annua. Questa stima ipotizza prezzi costanti per i prossimi dodici mesi, dall'ottobre 2026 al settembre 2027.

Advertisement

La spesa totale annua per il gas, calcolata dal primo ottobre 2026 al trentuno settembre 2027, raggiunge quota 1.945 euro per i clienti vulnerabili. Sommando questa cifra agli 869 euro previsti per la spesa elettrica, la stangata complessiva annua per l'abitazione si attesta a 2.814 euro. Questo scenario indica una difficoltà economica notevole per le famiglie italiane, costrette ad affrontare costi energetici senza precedenti.

Confronto con il Passato e Impatto Futuro

Il confronto con i periodi precedenti evidenzia l'entità del fenomeno. Rispetto ai livelli pre-crisi dell'ottobre 2020, il prezzo del gas è attualmente superiore del 162,9%. Inoltre, sebbene il prezzo odierno sia inferiore rispetto al vecchio record storico registrato nel dicembre 2022, l'analisi basata sulla nuova serie storica del nuovo cliente tipo mostra comunque un incremento del 16,8% rispetto a quel picco. Questi dati confermano la persistenza di tensioni inflazionistiche nel settore energetico, con conseguenze dirette sul potere d'acquisto delle famiglie italiane che dipendono dal gas per il riscaldamento e la produzione di energia domestica. Le autorità vigilano sulla situazione per mitigare gli effetti sociali di questo caro-energia.