La Francia affronta il dibattito sui gas lacrimogeni dopo le denunce di Lacrymos de sang. Studio, posizione governativa e impatto sanitario.

La Francia è al centro di un intenso dibattito politico e sanitario riguardante l'uso dei gas lacrimogeni durante le manifestazioni. Il collettivo Lacrymos de sang, fondato dalla giornalista Eva-Luna Tholance, ha raccolto oltre diecimila testimonianze di donne che riferiscono di gravi disturbi ginecologici dopo l'esposizione alle sostanze chimiche. Circa nove partecipanti su dieci hanno segnalato crampi uterini, sanguinamenti anomali, dolori ovarici e, in alcuni casi tragici, aborti spontanei al settimo mese di gravidanza. Queste denunce hanno costretto le istituzioni a confrontarsi con le evidenze mediche e le richieste di regolamentazione più severa.

La raccolta di diecimila testimonianze

Il collettivo Lacrymos de sang ha presentato la propria ricerca il 17 novembre presso l'assemblea nazionale a Parigi, chiedendo la sospensione immediata dell'uso dei gas lacrimogeni per principio di precauzione. Le testimonianze raccolte descrivono scenari di sofferenza fisica intensa, come nel caso di Emilie, che ha perso il bambino dopo l'esposizione, o di Maëva, 20 anni, che lamenta dolori mestruali intensificati di dieci volte rispetto al normale. Camille riferisce invece di sanguinamenti abbondanti due giorni dopo la fine del ciclo. L'indagine, sebbene non abbia valore di studio scientifico definitivo, costituisce un segnale d'allarme significativo per la salute pubblica e i diritti delle donne.

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Posizioni contrapposte e risposta governativa

Il ministro dell'interno francese Laurent Nuñez ha respinto le richieste di divieto, sostenendo che gli effetti dei gas lacrimogeni sono temporanei e privi di prove scientifiche di danni permanenti alla salute. Nuñez definisce il Cs una sostanza a bassa tossicità che provoca solo irritazione temporanea agli occhi, al naso e alle vie respiratorie. Le autorità attribuiscono i disturbi ginecologici segnalati dalle donne principalmente allo stress fisico e psicologico subìto durante gli scontri con le forze dell'ordine. Questa posizione contrasta frontalmente con le richieste avanzate da alcuni deputati di La France insoumise, che hanno presentato un progetto di legge per vietare l'uso di queste sostanze nella gestione dell'ordine pubblico.

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Evidenze biologiche e rischio chimico

Nonostante la negazione ufficiale, esperti come Solenne Rougeux, dottoranda in neuroendocrinologia e membro del collettivo, spiegano i meccanismi biologici alla base dei sintomi. Il Cs attiva canali del dolore presenti non solo nelle vie respiratorie, ma anche nell'endometrio e nell'epitelio vaginale. Inoltre, il gas si degrada nell'organismo trasformandosi in cianuro e poi in tiocianato, un noto interferente endocrino capace di alterare la sintesi degli ormoni tiroidei fondamentali per lo sviluppo cerebrale del feto. Questo rischio è aggravato dal fatto che il gas tende a permanere impregnato negli indumenti, prolungando l'esposizione dopo la fine delle manifestazioni.

Richieste di verifica indipendente e contesto internazionale

L'associazione Consommation, logement et cadre de vie ha richiesto all'agenzia nazionale Anses una perizia indipendente sugli effetti della fertilità e della gravidanza. Il dibattito coinvolge anche altri paesi, dove ricerche negli Stati Uniti hanno rilevato alti tassi di disturbi mestruali, pur segnalando la necessità di studi clinici più approfonditi per provare il nesso causale. Le forze di sicurezza francesi, usando i gas non solo difensivamente ma anche in modo offensivo, potrebbero aver aggravato le conseguenze sanitarie. La situazione richiede ora un monitoraggio attento e l'avvio di commissioni d'inchiesta ufficiali per valutare l'impatto reale sulla popolazione femminile.