La polizia francese ha usato 22mila granate contro i manifestanti del 17 ottobre. Attivisti segnalano aborti e danni riproduttivi, ma il governo Nuñez non sospende l'uso.

La polizia francese ha lanciato circa 22mila granate lacrimogene contro i manifestanti durante le proteste del 17 ottobre, impiegando una media di due colpi ogni tre secondi per dieci ore. Questa intensità di fuoco chimico ha sollevato allarmi immediati tra attivisti e ricercatori sanitari, che temono danni permanenti alla salute riproduttiva di decine di migliaia di donne e ragazze esposte.

Impatto sulla salute femminile e sintomi gravi

Le testimonianze raccolte riportano sintomi gravi che vanno da forti crampi uterini e sanguinamenti insolitamente abbondanti alla completa scomparsa del ciclo mestruale. Alcune manifestanti hanno riferito di perdite di sangue protratte per settimane, con due donne ricoverate in ospedale per anemia dovuta a emorragie abbondanti. Altri casi includono sanguinamenti in donne in menopausa, in terapia con testosterone o in uso di contraccettivi ormonali.

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Dati sugli aborti e vulnerabilità delle giovani

Dei 47 casi di donne incinte esposte ai gas, 15 hanno perso il bambino, mentre 17 hanno riportato contrazioni e dolori addominali. Le studiose hanno segnalato un numero maggiore di sintomi e una comparsa più rapida rispetto alle donne più adulte. Solène Rougeux, ricercatrice in neuroendocrinologia, ha precisato che lo stress non può spiegare sanguinamenti in menopausa né gli aborti spontanei.

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Contesto scientifico e mancanza di ricerca

La dottoressa Maha Eid ha confermato di aver trattato pazienti con endometriosi acuita durante il turno del 20 ottobre. Le ricerche tossicologiche sul clorobenzalmalononitrile risalgono agli anni Ottanta e riguardavano uomini sani. Non esistono studi recenti che dimostrino un nesso causale diretto, sebbene il CS possa attivare recettori nell'utero.

Posizione del governo e future indagini

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha dichiarato il 2 novembre che il governo ha condotto studi nel 2021 e 2022 senza trovare prove di rischi specifici. Di conseguenza, l'uso dei gas non verrà sospeso, nonostante le preoccupazioni espresse da Eva-Luna Tholance sulle conseguenze a lungo termine dell'esposizione ripetuta.